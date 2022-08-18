İçki tüketimini teşvik için yarışma: Gerekçe vergi gelirlerinin düşmesi

Genç kuşağın eskilere kıyasla daha az içki içmesinin vergi gelirlerinin düşürmesinden yakınan Japon hükümeti, tüketimi teşvik etmek amacıyla ulusal çapta yarışma düzenledi.

Fotoğraf: www.animenewsnetwork.com

İstatistiklere göre gençler büyüklerine kıyasla daha az içki içiyor. Buna pandemi, yaşam biçimlerinin değişmesi gibi etkenlerin neden olduğu düşünülüyor.

1995’te kişi başına 100 litre olan içki tüketimi, 2020 yılında 75 litreye düştü. İçki tüketiminin azalması 48 trilyon yen açık veren ülke bütçesini de sarstı. 1980’de içkiden elde edilen vergi geliri oranı yüzde 5’ken 2011’de yüzde 3’e 2020’de yüzde 1,7’ye indi.

En sert düşüş bira tüketiminde oldu. Satışlar geçmiş yıllara oranla yüzde 20 azaldı. Bira üreticisi Kirin, 2020’de kişi başı tüketimin 2019’a kıyasla yüzde 9 azalarak yılda ortalama 55 şişeye düştüğünü duyurdu.

Ulusal Vergi Dairesi, genç kuşaklardaki içki tüketimini artırmak için 20-39 yaş grubundakilere yönelik, Japonya’nın pirinç ve tahıldan yapılan içkisi ‘sake’in adını taşıyan ‘Sake Viva!’ (Var ol Sake) yarışma düzenledi.

9 Eylül’e kadar başvuruların süreceği yarışmaya katılmak isteyenler, içkilerin popülaritesini artırmak için öneri ve projelerini sunacak. Katılımcılar, ayrıca, metaverse’ün kullanıldığı satış yöntemlerine ilişkin önerilerle de yarışmaya katılabilecek. Finalistler, 10 Kasım’da düzenlenecek ödül törenine davet edilecek ve kazanan isimler açıklanacak.

Ulusal Vergi Dairesi, kazanan kişi veya kişilerin fikirlerinin hayata geçirilmesine destek vereceklerini duyururken ‘devlet eliyle içki tüketiminin teşvik edilmesini eleştirenlerin’ sesini yükseltmesi üzerine sağlık bakanlığı, kampanyanın topluma ‘makul oranda içmeyi’ de anımsatacağını ümit ettiklerini vurguladı.