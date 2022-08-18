AKP’li meclis üyesi Nevşehir’de ihaleleri seriye bağlamış

BİLAL ÇELİK

Nevşehir Belediyesi’nde başkan yardımcılığından geçen yıl istifa eden AKP’li Bektaş Demir’in şirketi, AKP’li Uçhisar ve Sulusaray belediyelerinin düzenlediği iki ihaleyi de ‘pazarlık’ usulüyle aldı.

Üç gün arayla iki ihaleyi de yaklaşık 1 milyon liraya alan ve son 11 yılda toplamda 14 ihale alan Bektaş Demir, hâlâ AKP’den meclis üyesi.

Fotoğraf: Twitter/Bektaş Demir (Solda)

AKP’li Rasim Arı’nın geçen yıl ocak ayında ‘sağlık nedenlerini‘ gerekçe göstererek görevinden istifa etmesinin ardından Demir de Nevşehir belediye başkan yardımcılığı görevinden 5 Şubat 2021’de ayrılmıştı. Demir hâlâ Nevşehir Belediye Meclisi’nde AKP’li üye olarak görev yapıyor.

Daha önce de birçok kez AKP’li veya MHP’li belediyelerin ihalelerini toplayan Demir, bu kez iki ihaleyi birden aldı.

AKP’li Üçhisar Belediyesi’nin düzenlediği ‘3×3 ahşap büfe’ ihalesinin dokümanını üç kişi edindi fakat ihaleyi ‘pazarlık’ usulüyle Demir aldı. Bir başka teklifin verilmediği 16 Ağustos’ta sonuçlanan ihaleyi Demir, 700 bin liraya aldı.

Kentin yine AKP’li belediyelerinden Sulusaray da ‘ahşap park malzemeleri’ ihalesi düzenledi. Bu ihalenin dokümanını da üç kişi indirdi fakat ihale yine Demir’e kaldı. Diğerinden üç gün önce sonuçlanan bu ihaleyi de Demir 296 bin liraya ‘pazarlık’ usulüyle aldı.

Fotoğraf: e-kap

Demir son 11 yılda kentteki belediyelerden 14 ihale aldı. İhaleler şöyle: