Aboubakar’ı ‘şehit general’ ilan eden Gökçek Twitter’ın dilinde: Bu ‘jelibon rezervi’nden de komik

Paylaşım ve açıklamalarıyla sosyal medyanın dilinden düşmeyen eski belediye başkanı Melih Gökçek, bu kez de Beşiktaş’ın eski Kamerunlu golcüsü Vincent Paté Aboubakar’ı general üniformasıyla fotomontajlı fotoğrafını “Şehit düştü” diyerek paylaştı.
Daha sonra bunu silip suçu danışmanına atan Gökçek, Twitter’dakilerin alaycı paylaşımlarından kaçamadı.
Daha önce de çıktığı bir yayında ‘jelibon rezervi’nin bulunduğunu iddia eden Gökçek, bu kez Aboubakar’ı ‘şehit general’ diye tanıtmasıyla gündemde.
Futbolcunun general üniformasıyla montajlanmış fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Gökçek, şu notu düştü: “Bak Türkiye, Somali’den gelip Türk vatandaşı olan ve senin inancın için savaşan Abu Bakeroğlu PKK’lıların yaptığı karakol baskınında şehit oldu. Mekanın cennet, komşun resulullullah olsun inşallah. Yabancı düşmanlığı yapanlara da ibret olsun.”
Aboubakar’ı ‘şehit Abu Bekaroğlu’ olarak tanıtan Gökçek, gerçeği anlayınca suçu danışmanına attı: “Özür dilerim. Danışmanımın yaptığı hatadan hemen haberim oldu ve bu açıklamayı yaptım.”
Gökçek’in bu açıklaması sosyal medyanın diline düşmesini engelleyemedi. Bir anda Türkiye gündemine oturan Gökçek hakkında binlerce tweet atıldı.
O tweet’lerin bazıları şöyle: