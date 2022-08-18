Aboubakar’ı ‘şehit general’ ilan eden Gökçek Twitter’ın dilinde: Bu ‘jelibon rezervi’nden de komik

Paylaşım ve açıklamalarıyla sosyal medyanın dilinden düşmeyen eski belediye başkanı Melih Gökçek, bu kez de Beşiktaş’ın eski Kamerunlu golcüsü Vincent Paté Aboubakar’ı general üniformasıyla fotomontajlı fotoğrafını “Şehit düştü” diyerek paylaştı.

Daha sonra bunu silip suçu danışmanına atan Gökçek, Twitter’dakilerin alaycı paylaşımlarından kaçamadı.

Fotoğraflar: AA-Twitter

Daha önce de çıktığı bir yayında ‘jelibon rezervi’nin bulunduğunu iddia eden Gökçek, bu kez Aboubakar’ı ‘şehit general’ diye tanıtmasıyla gündemde.

Futbolcunun general üniformasıyla montajlanmış fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Gökçek, şu notu düştü: “Bak Türkiye, Somali’den gelip Türk vatandaşı olan ve senin inancın için savaşan Abu Bakeroğlu PKK’lıların yaptığı karakol baskınında şehit oldu. Mekanın cennet, komşun resulullullah olsun inşallah. Yabancı düşmanlığı yapanlara da ibret olsun.”

Aboubakar’ı ‘şehit Abu Bekaroğlu’ olarak tanıtan Gökçek, gerçeği anlayınca suçu danışmanına attı: “Özür dilerim. Danışmanımın yaptığı hatadan hemen haberim oldu ve bu açıklamayı yaptım.”

Gökçek’in bu açıklaması sosyal medyanın diline düşmesini engelleyemedi. Bir anda Türkiye gündemine oturan Gökçek hakkında binlerce tweet atıldı.

O tweet’lerin bazıları şöyle:

Türkiye'nin ilk siyahi Genel Kurmay Başkanı Abu Bakeroğlu'na Allahtan rahmet ,sevenlerine başsağlığı diliyorum. Gerçek bir Beşiktaşlıydı Aboubakar…Bir de yabancı düşmanlığı yapıosunuz..! Ahahahahhahaha… ya bu "Jelibon Madeninden de komik.🤣🤣🤣 Melih bey yine formunda…😂😂 pic.twitter.com/63sp47sQvM — Şahan Gökbakar (@sgokbakar) August 18, 2022

Aboubakar'ı paylaşan Melih Gökçek, ne yazık ki aynı saldırıda şehit olan Ferid Meloğlu'nu unutmuş. Başımız sağ olsun… pic.twitter.com/0ucuU2JwpV — shitpost turkish football (@shitpostfutbol) August 18, 2022

Acı haberi Melih Gökçek’ten alıp bu sabahki karakol baskınında şehit olduğunu öğrenen Aboubakar büyük bir üzüntü yaşadı.. pic.twitter.com/rnXFNQG1H0 — syhms (@gayrinizamisarj) August 18, 2022