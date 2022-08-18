9/11 Müzesi ekonomik sıkıntılar nedeniyle kapılarını kapattı

New York şehrinin Manhattan bölgesindeki 9/11 Anma Müzesi pandemi nedeniyle düştüğü ekonomik sorunları aşamadığı için kapandı.

Fotoğraf: 9/11 Tribute Museum

Müzenin kurucularından Jennifer Adams, müzeyi fiziksel olarak sürdürmek için yeterli kaynaklarının olmadığını ancak faaliyetlerine çevrimiçi olarak devam edeceğini söyledi.

Greenwich Caddesi’ndeki müze, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan ’11 Eylül Aileleri Birliği’ tarafından 2001’de kurulmuştu. Misyonu, 11 Eylül’den zarar görenlerin sesi olmak ve başka terör eylemleri nedeniyle sevdiklerini kaybeden aileleri desteklemekti.