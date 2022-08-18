ABD’den Çin’i kızdıracak yeni ‘Tayvan’ hamlesi

ABD, Çin’le gerilimin yüksek olduğu bir dönemde Pekin yönetimiyle egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan’la yeni ticaret girişimi kapsamında resmi görüşmelere başlayacağını duyurdu.

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ABD Ticaret Temsilciliği, ABD ve Tayvan’ın ’21’inci Yüzyıl Ticaretine İlişkin ABD-Tayvan Girişimi’ kapsamında müzakerelere başlanacağını açıkladı.

İlk tur müzakerelerin bu sonbaharın başlarında düzenlenmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, iki ülkenin ticaretin kolaylaştırılması, düzenleyici uygulamalar, yolsuzlukla mücadele standartları, küçük ve orta ölçekli işletmeler arasındaki ticaretin geliştirilmesi, tarım ticaretinin geliştirilmesi, ticarette ayrımcı engellerin kaldırılması, dijital ticaret, iş gücü ve çevre standartları konularında yoğun bir gündem belirlediği aktarıldı. ABD’nin, müzakereler boyunca işçi, iş dünyası, çevre grupları ve diğer kilit paydaşlarla istişarelerde bulunmaya devam edeceği de dile getirildi.

ABD ve Tayvan, 1 Haziran’da ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla yeni bir girişim başlatmış ve bu kapsamdaki müzakereler için bir yol haritası geliştirme niyetlerini açıklamışlardı. Söz konusu girişimle ekonomik ve ticari ilişkilerin derinleştirilmesi için somut yolların ve ortak değerlere dayalı karşılıklı ticaret önceliklerinin geliştirilmesinin ve inovasyonla kapsayıcı ekonomik büyümenin teşvik edilmesinin hedeflendiği belirtilmişti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, bu ay başında Tayvan’ı ziyaret etmiş, Çin, bu ziyareti büyük bir tepkiyle karşılamıştı. Tayvan’ı kendi toprağı olarak gören Çin, Pelosi’nin ziyaretinin ardından ada ülkesinin çevresindeki sularda bir dizi askeri tatbikat düzenlemiş ve tatbikat sırasında fırlattığı füzeler Japonya’yla Tayvan yakınlarına düşmüştü. Ziyaret öncesi ve sırasında da ABD’yle Çin, bölgeye savaş uçağı ve gemisi göndermişti. Çin, ziyaretten sonra Pelosi’ye yaptırım uygulama kararı almış ve bazı alanlarda ABD’yle diyaloğunu sonlandırmıştı.