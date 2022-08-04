Çin’in fırlattığı füzeler Tayvan ve Japonya yakınlarına düştü

Tayvan, Çin’in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin ziyaretinin ardından ada çevresinde düzenlediği askeri tatbikatlarda fırlattığı güdümlü füzelerin, kara suları olarak gördüğü bölgelere düştüğünü açıkladı. Füzelerden bazıları da Japonya’nın münhasır ekonomik bölgelerine düştü.

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Tayvan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında şunlar dendi: “Çin ordusunun öğle saatlerinde ateşlediği çok sayıda Donfeng güdümlü füzesinin adanın kuzeydoğu ve güneybatısındaki bölgelere düştü. Tayvan silahlı kuvvetlerinin izleme ve keşif araçlarıyla durumu tespit etti ve savunma sistemlerini devreye soktu.”

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Cephesi Komutanlığı da, öğle saatlerinde “Tayvan Boğazı’nın doğusundaki bazı bölgelere konvansiyonel füzelerin ateşlendi. Hedefler başarıyla vuruldu” diye açıklama yayınlamıştı.

Çin, tatbikat düzenleyeceğini duyurmuştu

Çin Savunma Bakanlığı, Pelosi’nin uçağının Tayvan’a ulaşmasının ardından, Tayvan çevresinde ‘bir dizi askeri tatbikat’ düzenleyeceğini duyurmuştu.

Adanın kuzey, güneybatı ve güneydoğusunda deniz ve hava unsurlarının katıldığı ortak tatbikatlar, doğusunda konvansiyonel füze testi ve Tayvan Boğazı’nda uzun mesafe top atışı talimi düzenleneceği bildirilmişti. 7 Ağustos’a kadar sürmesi öngörülen tatbikatlar, Çin’in egemenlik ihtilafı içinde olduğu adanın çevresinde fiili bir blokaj oluşturmuş durumda.

Altı bölgede yürütülen tatbikatlar nedeniyle bazı bölgeler gemi ve uçak trafiğine kapatılırken boğaz geçişindeki güvenlik endişesi nedeniyle seferlerin aksadığı bildiriliyor.

Öte yandan Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin ordusuna ait bir insansız hava aracının, Pelosi’nin ayrılmasının ardından dün gece Tayvan’a bağlı Kinmen Adası (Quemoy) üzerinde uçtuğunu bildirdi. 1950’lerden beri Çin’e ait hiçbir hava aracı Kinmen üzerinde uçmamıştı.

Füzelerden bazıları Japonya yakınlarına düştü

Öte yandan, Japonya da Çin tarafından ateşlenen beş füzenin kendi münhasır ekonomik bölgesine düştüğünü açıkladı. Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi, Çin’i protesto ettiklerini söyledi.

Çin, Pelosi’nin Tayvan’ı ziyaret etmesi konusunda ABD’yi uyarmıştı. Bunun üzerine taraflar bölge savaş gemisi ve uçağı yollamıştı.