Pelosi’yi taşıyan ABD uçağı Tayvan’a indi: Tayvan Boğazı hareketlendi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’yi taşıyan uçak Tayvan’a indi. Uçağın Tayvan hava sahasına girmesinden sonra Çin ve Tayvan’da askeri hareketlilik arttı.

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Bugün sabah saatlerinden beri Pelosi’nin Tayvan ziyareti tüm dünya tarafından takip ediliyordu. Ziyaretten önce Tayvan Boğazı yakınlarında Çin’in savaş uçaklarının uçtuğu görüldü. Çin daha önce birçok kez, Pelosi’yi kendi toprağı olarak kabul ettiği Tayvan’ı ziyaret etmesi konusunda uyarmıştı.

ABD de daha öncesinde ‘Çin’in askeri tehditlerinden korkmayacağını’ bildirmiş ve dört tane savaş gemisini bölgeye göndermişti.

Çin devlet medyası savaş uçaklarının Tayvan Boğazı’nı geçtiğini bildirdi. Buna göre Çin, Tayvan Boğazı’nı sivil uçuşlara kapattı ve bölgedeki askeri uçak sayısını artırdı. Tayvan’da da hava saldırısı için tatbikat düzenlendi ve sirenler çaldı. İki ülke de askerlerini birbirine en yakın bölgelere konuşlandırmaya başladı.

Pelosi’yi taşıyan uçak da TSİ’yle 17.48’de Tayvan’a indi. Uçağa, ABD savaş uçakları eşlik etti.