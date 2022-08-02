Çin, ABD’nin Tayvan ziyareti öncesinde Tayvan Boğazı’na uçak yolladı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin bugün Tayvan’ı ziyaret etmesi bekleniyor. Ziyaretten önce Tayvan Boğazı yakınlarında Çin’in savaş uçaklarının uçtuğu görüldü.

Fotoğraf: Reuters

Çin daha önce birçok kez, Pelosi’yi kendi toprağı olarak kabul ettiği Tayvan’ı ziyaret etmesi konusunda uyarmıştı. ABD, dün Çin’in ‘askeri güç gösterilerinden’ korkmayacağını söyledi.

Reuters’a konuşan bir kaynak, bu sabah Tayvan Boğazı’nda uçtuğu görülen savaş uçaklarına ek olarak, boğazı ikiye bölen sınır çizgisi yakınlarında savaş gemilerinin de görüldüğü bilgisini verdi. Kaynak, Çin’in savaş uçakları ve gemilerinin boğazı ikiye bölen çizgiyi ‘sıkıştırdığını’ belirtti ve bu beklenmedik hamleyi ‘oldukça kıştırtıcı’ olarak nitelendirdi.

Normalde Tayvan ve Çin’e ait hava araçları boğazı bölen sınır çizgisinin öbür tarafına geçmiyor ama Reuters’a konuşan kaynak Çinli hava araçlarının kısa bir süreliğine çizgiye dokunduğunu ve sonra dönerek boğazın öbür tarafına geçtiğini, bu sırada Tayvan’ın hava araçlarının da hazır beklediğini belirtti.

Tayvan Savunma Bakanlığı’nın bugünkü açıklamasında, Tayvan’ın, yakınındaki askeri hareketliliğin son derece farkında olduğu ve ‘düşman tehditlerine’ karşı tüm kuvvetleri uygun şekilde devreye sokacağı dile getirildi.

Pelosi’nin programı hakkında bilgi sahibi olan bir kişi, çoğu toplantının Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen’la görüşmesi de dahil olmak üzere, bugün düzenlenmesinin planladığını ve delegesinin bugün erken saatlerde Tayvan’a gelebileceğini ifade etti.

Tayvan’ın Liberty Times gazetesinde yer alan haberde Pelosi’nin delegasyonunun bugün 17:20’de Tayvan’a geleceği söylendi ama haber için bir kaynak gösterilmedi.

Asya turuna dün Singapur’la başlayan Pelosi’nin bugün Malezya’yı ziyaret etmesi bekleniyor. Pelosi’nin makamından yapılan açıklamada Güney Kore ve Japonya’yı da ziyaret edeceği belirtilmiş ama Tayvan’la ilgili bir bilgi yer almamıştı.