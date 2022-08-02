ABD, Tayvan’a savaş gemisi gönderdi

ABD-Çin gerginliği tırmanıyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan’ı ziyaret edeceği beklentisinden sonra Çin, ABD’yi uyarmıştı. ABD de buna karşılık verdi.

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin bugün Tayvan’ı ziyaret etmesi bekleniyor. Ziyaretten önce Tayvan Boğazı yakınlarında Çin’in savaş uçaklarının uçtuğu görüldü. Çin daha önce birçok kez, Pelosi’yi kendi toprağı olarak kabul ettiği Tayvan’ı ziyaret etmesi konusunda uyarmıştı.

Reuters’ın aktardığına göre bu sabah, Tayvan Boğazı’nda savaş uçaklarına ek olarak boğazı ikiye bölen sınır çizgisi yakınlarında Çin’e ait savaş gemileri de görüldü. Reuters’a konuşan kaynaklar, Çin’in savaş uçakları ve gemilerinin boğazı ikiye bölen çizgiyi ‘sıkıştırdığını’ belirtti ve bu beklenmedik hamleyi ‘epey kıştırtıcı’ olarak nitelendirdi.

ABD de, dün Çin’in ‘askeri güç gösterilerinden’ korkmadığını söylemişti.

Bugün de, ABD donanması ‘rutin’ konuşlandırma olarak nitelediği bir hareketle Tayvan adasının doğusuna içlerinden biri uçak gemisi olmak üzere dört savaş gemisi konuşlandırdı. Reuters’a konuşan ABD Donanması yetkilisi, USS Ronald Reagan isimli savaş gemisinin Güney Çin Denizi’ni geçtiğini ve şu anda Tayvan’ın doğusunda Filipin Denizi’nde bulunduğunu teyit etti. Yetkilinin dediğine göre, gemiler herhangi bir saldırıya karşılık verebilecek durumda. Aynı yetkili, amfibi hücum gemisi USS Tripoli’nin de bölgede olduğunu söyledi.

Tayvan Savunma Bakanlığı da, ‘düşman tehditlerine’ tepki olarak uygun şekilde kuvvet göndereceğini söyledi.