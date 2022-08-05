Diken

Yaramazlara biraz batar!

Çin, Tayvan ziyareti nedeniyle Pelosi’ye yaptırım uygulayacak


Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan’ı ziyaret eden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’ye yaptırım uygulayacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Çin Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Pelosi’nin Çin’in kaygılarına ve muhalefetine rağmen Tayvan’ı ziyaret etmekte ısrar ettiği, bu davranışın Çin’in iç işlerine müdahale olduğu, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiği, tek Çin ilkesine aykırı olduğu ve Tayvan Boğazı’nda barış ve istikrara zarar verdiği vurgulandı.


Açıklamada, “Çin, Pelosi’nin kötü niyetli provokasyonuna yanıt olarak, ona ve aile üyelerine yasalar uyarınca yaptırım uygulama kararı almıştır” dendi.

Yaptırımın içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.

Çin’in fırlattığı füzeler Tayvan ve Japonya yakınlarına düştü

Pelosi’yi taşıyan ABD uçağı Tayvan’a indi: Tayvan Boğazı hareketlendi

ABD, Tayvan’a savaş gemisi gönderdi

Çin, ABD’nin Tayvan ziyareti öncesinde Tayvan Boğazı’na uçak yolladı

SON HABERLER