Gerilim devam ederken ABD’den Tayvan’a bir ay içinde ikinci ziyaret

ABD’li siyasetçilerden oluşan bir heyet iki günlük ziyaret için dün Tayvan’a gitti. Bu, gerilimi tırmandıran ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyaretinden sonra bir ay içindeki ikinci üst düzey ziyaret oldu.

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ABD’nin Taipei Büyükelçiliği’nin açıklamasına göre, Senatör Ed Markey başkanlığında Temsilciler Meclisi üyesi dört siyasetçinin kapsamlı Hint-Pasifik bölgesi ziyareti kapsamında Tayvan’a gittiği belirtildi.

Tayvan cumhurbaşkanlığı makamının açıklamasına göre de yetkililer Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen’la bugün görüşecek.

Açıklamada “Özellikle Çin’in Tayvan Boğazı’nda ve bölgede askeri tatbikatlar düzenleyerek gerilimi artırdığı bu dönemde Markey’nin başkanlığındaki heyetin Tayvan’ı ziyaret etmesi ABD Kongresi’nin Tayvan’a olan desteğini bir kez daha ortaya koymuş oldu” dendi.

Çin’in Washington Büyükelçiliği de ziyarete ilişkin “ABD Kongresi üyeleri ABD hükümetinin de kabul ettiği tek-Çin politikasına uygun şekilde davranmalı” açıklamasını geçti.

Tek-Çin politikası kapsamında Çin’le diplomatik ilişkilere sahip olan ABD’nin Tayvan’la resmi diplomatik ilişkileri bulunmuyor. Ama Washington, Çin’in Tayvan üzerinde egemenliği olup olmadığı konusunda resmi olarak görüşünü açıklamış değil ve kendi yasaları kapsamında Tayvan’a kendini savunması için ihtiyaç duyduğu imkanları sağlaması gerekiyor.

Tayvan’ı kendi toprağı olarak gören Çin, Pelosi’nin ziyaretinin ardından ada ülkesinin çevresindeki sularda bir dizi askeri tatbikat düzenlemiş ve tatbikat sırasında fırlattığı füzeler Japonya’yla Tayvan yakınlarına düşmüştü. Ziyaret öncesi ve sırasında da ABD’yle Çin, bölgeye savaş uçağı ve gemisi göndermişti. Çin, ziyaretten sonra Pelosi’ye yaptırım kararı uygulama kararı almış ve bazı alanlarda ABD’yle diyaloğunu sonlandırmıştı.