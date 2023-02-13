Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 13 Şubat 2023

Depremlerde can kaybı 31 bin 643’e yükseldi

Depremlerde can kaybı 31 bin 643’e yükseldi.

Alman yardım ekipleri ülkelerine dönüyor

Gaziantepli müteahhit site sakinlerini suçladı

Arama kurtarmacı Merve Özkorkmaz: Ben istifa ettim, bütün sorumlular etmeli

HDP’li Sancar, üç milyon yapıya ‘imar affı’nı hatırlattı: Cinayeti kanunileştirdiler

NEF kurucusu Erden Timur: Binaya imzayı atan herkesin tutuklanması gerekiyor

AA yine yalanlandı: ‘Deprem kaçınılmazdı, afetin ölçeği değil’

TİP lideri, Erdoğan’ın 17 Ağustos tweet’ini gündeme getirdi

Erdoğan’a bir kez de Guardian sordu: Deprem vergileri nerede?

İmamoğlu: Depremde ölmek kaderimiz olamaz

Arama kurtarmacı Merve Özkorkmaz: Ben istifa ettim, bütün sorumlular etmeli

Mansur Yavaş: Emeğimizi yok saymak çok yanlıştı

Telegraph: Depremler Erdoğan’ın sonunu getirebilir

İmamoğlu’na ‘İngiliz uşağı’ diyen AKP’li, ‘imar affı’na ‘Evet’ demiş

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu depremin vurduğu kentte görünce “İngiliz uşağı” diye bağıran AKP’nin eski Kahramanmaraş milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu, ‘imar affı’ teklifine ‘kabul‘ oyu vermişti. Sadece HDP’lilerin ‘ret‘ oyu verdiği yasa teklifine dokuz CHP’li de kabul‘ oyu verdi.


CHP’den ‘imar affı’ savunması: AKP’nin taktiğiydi

HDP’li Sancar, üç milyon yapıya ‘imar affı’nı hatırlattı: Cinayeti kanunileştirdiler

‘Asrın felaketi’ propagandası iktidarın elinde kaldı

Borsada yatırımcılar iptal istiyor

Depremin ardından Borsa İstanbul’un açık tutulmasına tepki gösteren yatırımcılar, ilk iki günkü işlemlerin iptalini istiyor.

Ekonomist Ağaoğlu: Borsada iptal mümkün ama zor

Borsa İstanbul’un açılışı ertelenebilir

Kılıçdaroğlu SPK önünde: 380 bin kişi deprem anında soyuldu

Borsanın iki günü: 380 bin kişi soyuldu, fırsatçılar çimento hisseleriyle kazandı

ÇHD duyurdu: Hatay’daki ‘delil karartma’ girişimi engellendi

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Hatay’da yıkılmak istenen, işyeri ve konutların laboratuvar test sonuçlarının bulunduğu binadaki evrakların savcılık kararıyla olay yeri inceleme ekipleri tarafından tutanakla teslim alındığını bildirdi.

Deprem bölgesinde delil karartmaya karşı TBB’den hukuki destek

Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’a ne oldu: İddialar bitmiyor, gizem devam ediyor

Altaylı’ya giden bilgi: YSK seçimi altı ay veya bir yıl erteleyebilir

AKP’nin Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra seçimleri altı ay veya bir yıl ertelemek için Yüksek Seçim Kurulu’nu (YSK) devreye sokacağı öne sürüldü.

Seçim erteleme dedikleri aslında ‘yürütme darbesi’: Demokrasi umuduna son çivi olur

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Akşam Postası / 13 Şubat 2023

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Seçim erteleme dedikleri aslında ‘yürütme darbesi’: Demokrasi umuduna son çivi olur

Daha birçok yerde enkaz çalışmaları devam ederken, ulaşılamamış birçok bölgeler varken iktidar kanadı seçim ertelemek için kolları sıvamış.

Boğaziçi üniversitesi doktor öğretim üyesi siyaset bilimci Mert Arslanalp konuyu Diken’e değerlendirdi: “Buna literatürde ‘autogolpe’ deniyor İspanyolcada. Öz darbe demek. Ama Türkçe’de daha anlaşılacak şekilde söyleyecek olursa bir türlü yürütme darbesi aslında.”