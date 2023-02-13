Akşam Postası / 13 Şubat 2023

Depremlerde can kaybı 31 bin 643’e yükseldi

Depremlerde can kaybı 31 bin 643’e yükseldi.

İmamoğlu’na ‘İngiliz uşağı’ diyen AKP’li, ‘imar affı’na ‘Evet’ demiş

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu depremin vurduğu kentte görünce “İngiliz uşağı” diye bağıran AKP’nin eski Kahramanmaraş milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu, ‘imar affı’ teklifine ‘kabul‘ oyu vermişti. Sadece HDP’lilerin ‘ret‘ oyu verdiği yasa teklifine dokuz CHP’li de ‘kabul‘ oyu verdi.

Borsada yatırımcılar iptal istiyor

Depremin ardından Borsa İstanbul’un açık tutulmasına tepki gösteren yatırımcılar, ilk iki günkü işlemlerin iptalini istiyor.

ÇHD duyurdu: Hatay’daki ‘delil karartma’ girişimi engellendi

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Hatay’da yıkılmak istenen, işyeri ve konutların laboratuvar test sonuçlarının bulunduğu binadaki evrakların savcılık kararıyla olay yeri inceleme ekipleri tarafından tutanakla teslim alındığını bildirdi.

Altaylı’ya giden bilgi: YSK seçimi altı ay veya bir yıl erteleyebilir

AKP’nin Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra seçimleri altı ay veya bir yıl ertelemek için Yüksek Seçim Kurulu’nu (YSK) devreye sokacağı öne sürüldü.