Akşam Postası / 13 Şubat 2023

Depremlerde can kaybı 31 bin 643’e yükseldi
Depremlerde can kaybı 31 bin 643’e yükseldi.
Alman yardım ekipleri ülkelerine dönüyor
Gaziantepli müteahhit site sakinlerini suçladı
Arama kurtarmacı Merve Özkorkmaz: Ben istifa ettim, bütün sorumlular etmeli
HDP’li Sancar, üç milyon yapıya ‘imar affı’nı hatırlattı: Cinayeti kanunileştirdiler
NEF kurucusu Erden Timur: Binaya imzayı atan herkesin tutuklanması gerekiyor
AA yine yalanlandı: ‘Deprem kaçınılmazdı, afetin ölçeği değil’
TİP lideri, Erdoğan’ın 17 Ağustos tweet’ini gündeme getirdi
Erdoğan’a bir kez de Guardian sordu: Deprem vergileri nerede?
İmamoğlu: Depremde ölmek kaderimiz olamaz
Arama kurtarmacı Merve Özkorkmaz: Ben istifa ettim, bütün sorumlular etmeli
Mansur Yavaş: Emeğimizi yok saymak çok yanlıştı
Telegraph: Depremler Erdoğan’ın sonunu getirebilir
İmamoğlu’na ‘İngiliz uşağı’ diyen AKP’li, ‘imar affı’na ‘Evet’ demiş
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu depremin vurduğu kentte görünce “İngiliz uşağı” diye bağıran AKP’nin eski Kahramanmaraş milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu, ‘imar affı’ teklifine ‘kabul‘ oyu vermişti. Sadece HDP’lilerin ‘ret‘ oyu verdiği yasa teklifine dokuz CHP’li de ‘kabul‘ oyu verdi.
CHP’den ‘imar affı’ savunması: AKP’nin taktiğiydi
HDP’li Sancar, üç milyon yapıya ‘imar affı’nı hatırlattı: Cinayeti kanunileştirdiler
Borsada yatırımcılar iptal istiyor
Depremin ardından Borsa İstanbul’un açık tutulmasına tepki gösteren yatırımcılar, ilk iki günkü işlemlerin iptalini istiyor.
Ekonomist Ağaoğlu: Borsada iptal mümkün ama zor
Borsa İstanbul’un açılışı ertelenebilir
Kılıçdaroğlu SPK önünde: 380 bin kişi deprem anında soyuldu
Borsanın iki günü: 380 bin kişi soyuldu, fırsatçılar çimento hisseleriyle kazandı
ÇHD duyurdu: Hatay’daki ‘delil karartma’ girişimi engellendi
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Hatay’da yıkılmak istenen, işyeri ve konutların laboratuvar test sonuçlarının bulunduğu binadaki evrakların savcılık kararıyla olay yeri inceleme ekipleri tarafından tutanakla teslim alındığını bildirdi.
Deprem bölgesinde delil karartmaya karşı TBB’den hukuki destek
Altaylı’ya giden bilgi: YSK seçimi altı ay veya bir yıl erteleyebilir
AKP’nin Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra seçimleri altı ay veya bir yıl ertelemek için Yüksek Seçim Kurulu’nu (YSK) devreye sokacağı öne sürüldü.