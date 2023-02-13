Deprem bölgesinde en az 33 bin 143 binada derhal yıkım yapılmalı

Deprem bölgesinde 33 bin 143 binada 153 bin 506 bağımsız birim ağır hasar tespit edildi. Bunların derhal yıkılması gerekiyor.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremlerde son güncellemeye göre 6 bin 444 bina yıkıldı. Yüz binlerce bina hasar gördü.
Hasar dökümü
BBC Türkçe’den Özge Özdemir’in haberinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na atfen şu bilgiler paylaşıldı:
- 13 Şubat Pazartesi itibarıyla 236 binden fazla bina incelendi.
- 33 bin 143 binada 153 bin 506 bağımsız birim ağır hasarlı ve yıkık; acilen yıkılmalı (Bina içindeki daire, kat, ofis, mağaza, mahzen, depo ve dükkan birim sayılıyor).
- 6 bin 849 binada 46 bin 640 bağımsız birim orta hasarlı.
- 59 bin 995 binada 439 bin 647 bağımsız birim az hasarlı.
- 108 bin 840 binada 535 bin 490 bağımsız birim hasarsız.
Seviyeler
İnşaat Mühendisleri Odası’na (İMO) göre binalarda tespit edilen hasar seviyeleri şöyle
- Ağır hasarlı bina: Onarımı ve tekrar kullanımı mümkün değil. Hemen boşaltılarak hasar tespit süreci ardından yıkılacak.
- Orta hasarlı bina: Güçlendirme lazım. Yoksa kullanılamaz. Girilmemesi gerekiyor.
- Az hasarlı bina: Taşıyıcı sistemi hasar görmemiş ancak taşıyıcı olmayan duvarları hasarlı (çatlak, sıva çatlağı, boya/kaplama dökülmesi gibi). İsteyen geri dönebiliyor.
Deprem bölgesinde yaşayanlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hasar tespit çalışmaları için oluşturduğu internet sitesine girip binalarına ilişkin rapora ulaşabiliyor.
Halen 6 binden fazla uzman sahada.
Gözle yapılıyor
Haberde görüşü alınan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan’a göre “Hasar tespiti gözle yapılan bir inceleme. Bunun standardı da mevzuatı da bütün dünyada böyle.”