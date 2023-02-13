Deprem bölgesinde en az 33 bin 143 binada derhal yıkım yapılmalı

MURAT SEVİNÇ Böyle bir acı yaşanırken insanın yapmak istediği son şey anayasa gevezeliği. Buna mukabil, ne yaşanırsa yaşansın birilerinin bitip tükenmez azmi, o gevezeliği lüzumsuz bulanları da mecbur bırakıyor. Enkaz altında, henüz sayısı bilinemeyen insan yatıyor. Gündeme getirilen ise seçimlerin ertelenme ihtimali. Anayasaya göre eğer savaşta değilsek ve TBMM karar almadıysa böyle bir seçenek yok. […]