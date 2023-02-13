Deprem bölgesinde delil karartmaya karşı TBB’den hukuki destek

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra binlerce avukatın deprem bölgesindeki delillerin toplanmasında, karartılmasının engellenmesinde ve tüm hukuki süreçlerde yurttaşların yanında olacağını bildirdi.

Kahramanmaraş. Fotoğraf: Reuters

Sağkan, TBB’de düzenlediği basın toplantısında, depremin ardından ilk olarak mesleki dayanışma ağı oluşturduklarını, Adalet Bakanlığı ve Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) yetkilileriyle görüşerek, hukuki ve mesleki sorunlara ilişkin çözüm önerileri sunduklarını aktardı.

TBB yönetimi olarak, bölgeye gittiklerini ve yardım faaliyetleri için koordinasyon sağladıklarını dile getiren Sağkan, yıkımlarda sorumluluğu olanlar hakkında suç duyurularında bulunduklarını söyledi.

TBB tarafından deprem koordinasyon merkezi kurulduğunu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile de ortak koordinasyon kurulu oluşturulduğunu anlatan Sağkan, “Sahada sürdürülen delillerin karartılmasını önleme ve raporlama çalışmalarında karşılıklı ihtiyaç duyulan teknik bilgi birikim bir merkezde toplanacaktır” diye konuştu.

‘Enkazların kaldırılması suçtur’

Deprem sonrası kamuoyunu en çok kaygılandıran meselelerden birinin ortaya çıkan zararlar hakkındaki ‘delillerin karartılacağı, faillerin bulunamayacağı veya cezalandırılamayacağı’ olduğunu dile getiren Sağkan, şunları dedi:

* Bu kaygıları gidermek mümkündür. Deprem bölgesi şu anda topyekun bir suç mahalidir. Dolayısıyla cumhuriyet savcılığının gözetim ve denetimi altındadır. Yürütülecek soruşturmalara esas oluşturacak deliller toplanmadan başta çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı ve belediye binaları olmak üzere hasarlı binaların yıkılmaması, yıkılmış binaların da enkazlarının kaldırılmaması gerektiği açıktır. Savcılıkların emir ve talimatı olmadan enkazların kaldırılması ayrıca suç teşkil edecektir. Bu hususla ilgili olarak başsavcılıklar tarafından derhal talimat verilmeli, gerek başsavcılıklar gerekse adalet bakanlığı tarafından kamuoyunu rahatlatacak önlemlerin alındığı yönünde açıklamalar yapılmalıdır.

* Delillendirme çalışmalarında savcılıklarla birlikte çalışmak üzere binlerce avukat meslektaşımızın gönüllü olduğunu tekrar hatırlatırız. Bu ülkede avukatlar var. Binlerce avukat dün kurduğumuz koordinasyon merkezinin yürüteceği çalışma ile depremden etkilenen illerde faaliyetlerine en kısa sürede başlayacak ve delillerin toplanmasında, karartılmasının engellenmesinde oradaki yurttaşlarımızın tüm hukuki süreçlerinde yanında olmaya devam edecekler.