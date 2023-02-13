Adıyaman’da yıkılan altı binanın müteahhidi AKP’li çıktı; ödülü bile var

CANAN COŞKUN
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Maraş merkezli depremlerde Adıyaman’ın Besni ilçesinde yıkılan altı binanın müteahhidi Şükrü İşitmen AKP Besni İlçe Yönetim Kurulu üyesiymiş. Besni İlçe Eğitim Müdürlüğü tarafından da ödüllendirilmiş.
Maraş merkezli depremlerden sonra afetten etkilenen illerdeki savcılıklar müteahhit, inşaat mühendisi, şantiye şeflerine yönelik soruşturmalar yürütüyor. Adıyaman başsavcılığının depremde yıkılan binalarla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan biri de Besni’de faaliyet gösteren İşitmen İnşaat’ın sahibi Şükrü İşitmen.
İşitmen’in sosyal medya hesaplarından AKP Besni İlçe Yönetim Kurulu üyesi olduğu anlaşılıyor. Facebook hesabından da yaptıkları binaların fotoğrafını paylaşan İşitmen’in şirketinin mottosu dikkat çekiyor: “Yapılmazı yapmak yapımızda var.”
Vergi rekortmeni olmuş
İşitmen İnşaat, 2006’da Besni’de kurulmuş, şirket kuruluşundan altı yıl sonra sermaye artırımı yapmış. Şirket, 2014’te Besni’nin vergi rekortmenleri arasına girmiş.
Milli Eğitim ödüllendirmiş
Şükrü İşitmen, Ağustos 2015’te Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘eğitime katkıları’ sebebiyle ödüllendirilmiş. Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün internet sitesinde, müdür Neşet Yazar’ın İşitmen’e Osman İsot Endüstri Meslek Lisesi bahçesine çeşme yaptırdığı için plaket sunduğu görülüyor.