Diken

Yaramazlara biraz batar!

Adıyaman’da yıkılan altı binanın müteahhidi AKP’li çıktı; ödülü bile var

CANAN COŞKUN

[email protected]

@canancoskun

Maraş merkezli depremlerde Adıyaman’ın Besni ilçesinde yıkılan altı binanın müteahhidi Şükrü İşitmen AKP Besni İlçe Yönetim Kurulu üyesiymiş. Besni İlçe Eğitim Müdürlüğü tarafından da ödüllendirilmiş.

Maraş merkezli depremlerden sonra afetten etkilenen illerdeki savcılıklar müteahhit, inşaat mühendisi, şantiye şeflerine yönelik soruşturmalar yürütüyor. Adıyaman başsavcılığının depremde yıkılan binalarla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan biri de Besni’de faaliyet gösteren İşitmen İnşaat’ın sahibi Şükrü İşitmen.


İşitmen soldan ikinci…

İşitmen’in sosyal medya hesaplarından AKP Besni İlçe Yönetim Kurulu üyesi olduğu anlaşılıyor. Facebook hesabından da yaptıkları binaların fotoğrafını paylaşan İşitmen’in şirketinin mottosu dikkat çekiyor: “Yapılmazı yapmak yapımızda var.”

Vergi rekortmeni olmuş

İşitmen İnşaat, 2006’da Besni’de kurulmuş, şirket kuruluşundan altı yıl sonra sermaye artırımı yapmış. Şirket, 2014’te Besni’nin vergi rekortmenleri arasına girmiş.

Milli Eğitim ödüllendirmiş

Şükrü İşitmen, Ağustos 2015’te Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘eğitime katkıları’ sebebiyle ödüllendirilmiş. Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün internet sitesinde, müdür Neşet Yazar’ın İşitmen’e Osman İsot Endüstri Meslek Lisesi bahçesine çeşme yaptırdığı için plaket sunduğu görülüyor.

İşitmen ortada…

‘Müteahhit avı’: Şehir şehir gözaltı ve tutuklamalar

Gaziantepli müteahhit site sakinlerini suçladı

Demirtaş ‘müteahhit avı’nı yeterli bulmadı: Gerçek suçluları gizleyemezsiniz

SON HABERLER

Adana’da da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adana’da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını söyleyerek kentte enkazlardan 34 kişinin çıkarıldığını, 418 vatandaşın da hayatını kaybettiğini söyledi.

Seçimlerin ertelenebileceği söylentisi üzerine…

MURAT SEVİNÇ Böyle bir acı yaşanırken insanın yapmak istediği son şey anayasa gevezeliği. Buna mukabil, ne yaşanırsa yaşansın birilerinin bitip tükenmez azmi, o gevezeliği lüzumsuz bulanları da mecbur bırakıyor. Enkaz altında, henüz sayısı bilinemeyen insan yatıyor. Gündeme getirilen ise seçimlerin ertelenme ihtimali. Anayasaya göre eğer savaşta değilsek ve TBMM karar almadıysa böyle bir seçenek yok. […]