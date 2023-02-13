‘Müteahhit avı’: Şehir şehir gözaltı ve tutuklamalar

Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde afetten altı gün sonra 11 Şubat’ta Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulmasına karar verdi. Deprem bölgesinde çok sayıda savcı görevlendirildi. Yıkılan ve hasarlı yapıların müteahhitleriyle ilgili soruşturmalar sürüyor. Müteahhitlerle ilgili ilk adli gelişme Hatay’da yıkılan Rönesans Rezidans’ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun’un 10 Şubat’ta gözaltına alınmasıyla yaşandı. Coşkun’un ardından yeni […]