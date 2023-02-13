Gaziantepli müteahhit site sakinlerini suçladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep’te yıkılan Ayşe-Mehmet Polat Sitesi’nin müteahhidi Mehmet Ertan Akay, binanın dönemin mevzuatına uygun yapıldığını öne sürerek suçu site sakinlerine attı: “İnşaat bitiminden sonra dairelerde ikamet eden kişiler tarafından altyapı çalışması yapılmış. Bunun sitenin temeline zarar verebilecek nitelikte olduğu kanaatindeyim.”

Gaziantepli müteahhit, dün tutuklanmıştı. Fotoğraf: AA

Akay, Adalet Bakanlığı’na bağlı İstanbul Bilirkişi Bölge Kurulu’nda inşaat mühendisi bilirkişisi olarak görev yapmış.

Akay ‘taksirle ölüme sebebiyet verme’ ve ‘imar kanununa muhalefet’ suçlarından tutuklanmıştı.

Herhangi bir kusurum yok

AA’nın haberine göre Akay sacılık ifadesinde şunları söyledi:

“Ayşe-Mehmet Polat Sitesi’ni 1995’te yapmaya başladık. 1999’da bitirdik. Yapım sürecinde arsa sahibi ile daire sahipleri arasında koordinasyonu ve inşaatın gerektiği şekilde ilerlemesini sağlamakla görevliydim.

Gaziantep’te 25’ten fazla yapı yaptım. 2010’da eşinden ayrılıp İstanbul’a yerleştim. İstanbul Bilirkişi Bölge Kurulu’nda inşaat mühendisi bilirkişisi olarak görev yaptım (Diken’in notu: Kurul Adalet Bakanlığı’na bağlı).

Sitede malzeme ve işçiliğin eksik ya da yanlış kullanılması söz konusu değil. Site dönemin mevzuat ve yönetmeliğine uygun olarak inşa edildi. Herhangi bir kusurum yok.

‘Sonradan çalışma yapılmış’

Site bloklarının zemin katı yani sadece kolonların olduğu, duvarların olmadığı bölüm o dönemin mevzuatına uygundu. Hatırladığım kadarıyla 1999’da sitenin bulunduğu bölgede kanalizasyon, su ve elektrik tesisatı bulunmamaktaydı. Dairelerde ikamet eden kişiler tarafından inşaat bitiminden sonra altyapı çalışması yapılmış. Bunun sitenin temeline zarar verebilecek nitelikte olduğu kanaatindeyim.

Söz konusu sitede hiç ikamet etmedim. Siteyi yaptığımız tarihlerde herhangi bir inşaat işine başlamak için mühendis veya şantiye şefi olmasına gerek yoktu. Yaptığımız sitede inşaat çavuşu kimdi hatırlamıyorum.

‘Zemin analizi şartı yoktu‘

Binanın yapıldığı yıllarda zemin analizi şartı yoktu. Binada statik proje sahibi olarak adım geçiyor. Ancak hayatım boyunca statik proje yapmadım.

“Arkadaşlar ‘Senin adın olsun’ dediler. Üzerinden uzun zaman geçtiği için adım böyle geçmiştir diye tahmin ediyorum. Statik projeyi yapanları hatırlamıyorum.

‘Kaçmayı düşünmedim’

Ben deprem olduktan sonra hakkımda soruşturma yapılıp yapılmadığını öğrenmek için 11 Şubat’ta saat 09:00 sıralarında savcılığa gittim, hakkımda herhangi bir soruşturma yürütülüp yürütülmediği hususunda bilgi edinmeye çalıştım ancak öğrenemedim, evime döndüm. 1,5 saat sonra gelen polisler evden aldılar. Kaçma düşüncem olmadı. Aksine ben kendi isteğimle adalete teslim olmak istedim. Kusurum olduğunu düşünmüyorum.”