Demirtaş ‘müteahhit avı’nı yeterli bulmadı: Gerçek suçluları gizleyemezsiniz

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, depremden sonra sadece müteahhitler hakkında işlem yapılmaması gerektiğini, yerel ve merkezi yöneticiler için de harekete geçilmesini istedi.

Selahattin Demirtaş. (HDP)

Şimdiden Türkiye tarihinin en yıkıcı afetleri arasına giren Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremlerde 10 şehir sarsıldı. Son güncellemeye göre 29 bin 605 kişi hayatını kaydetti. Hatay’ın Antakya ilçesi başta olmak üzere yerle bir olan bölgeler var.

Depremin ardından yapıların yönetmeliklere uygunluğu tartışma konusu olurken, birçok inşaat firması sahibi, mühendis ve müteahhit gözaltına alındı ya da tutuklandı.

Demirtaş’sa ‘müteahhit avı’yla sorumluların bulunduğuna yönelik bir algıya girişildiğini, bunların yanında merkezi ve yerel yöneticiler için de harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Demirtaş, Twitter’dan şu mesajları yayımladı:

*Müteahhit avı başlatıp “Sorumluyu bulduk, hesap soruyoruz” demek suçu örtmek, suçluyu saklamak demek. Hızlıca müteahhitlerin peşine düşmek kolay tabii, peki ya uluorta suçlu olup da görevde olanlar? Asıl suçu örtemezsiniz, gerçek suçluları gizleyemezsiniz!

*Deprem felaketinin deprem katliamına dönüşmesinin asıl sorumluları kim? Parti ayırımı olmaksızın eski ve yeni belediye başkanları, imar müdürleri, eski ve yeni çevre şehircilik il müdürleri, yapı denetim firmaları, bakanlık müfettişleri, belediye imar komisyonları.

*Asıl sorumlular kim? Eski ve yeni çevre şehircilik bakanları, İçişleri bakanları, eski başbakanlar, cumhurbaşkanı. Bunların tamamını soruşturmaya dahil etmeyen savcıların kendileri de suça ortak olurlar.