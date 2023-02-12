Diken

Yaramazlara biraz batar!

Depremlerde can kaybı 24 bin 617’ye çıktı

Depremlerde can kaybı 24 bin 617’ye çıktı.

Antakya. (Reuters)

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i de sarstı.


04:08 Hatay’da enkaz altında kalan yedi aylık Hamza bebek, ağlama seslerini duyan ekipler tarafından 140’ıncı saatte kurtarıldı.

02:20 Antakya’da enkaz altındaki Doç. Dr. Betül Balıkçıoğlu’ndan haber bekleyen kuzeni Cem Boğusoğlu, nüfusları azalan Rum Ortodoksların deprem sonrası durumunu Diken muhabiri Altan Sancar’a anlattı.

00:08 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 24 bin 617 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yaralı sayısı 11 Şubat 19:42’deki güncellemeye göre 80 bin 278.

6 Şubat depremleri: 6’ncı gün neler yaşandı?

6 Şubat depremleri: 5’inci gün neler yaşandı?

6 Şubat depremleri: 4’üncü gün neler yaşandı?

6 Şubat depremleri: 3’üncü gün neler yaşandı?

6 Şubat depremleri: 2’nci gün neler yaşandı?

6 Şubat depremleri: İlk gün neler yaşandı?

SON HABERLER

‘Delil karartma’ girişimi mi? Hatay’da yapı denetim ve malzeme şubesi yıkıldı

AYŞEGÜL KASAP [email protected] @aysegul_kasap Hatay’da yapı denetim ve yapı malzeme şube müdürlüğünün bulunduğu bina bugün ‘apar topar’ yıkıldığı belirtildi. Belgelerin enkaz altında kaldığı bir avukat tarafından görüntülendi. Yıkımı görüntüleyen avukat, şube müdürünün kendisine “Valilikten yıkım kararı var” dediğini aktardı. Oysa valiliğin böyle bir kararı yokmuş. Diken’e konuşan Hatay Baro Başkanı Hüseyin Cihat Açıkalın: “Başsavcılığı aradım. […]