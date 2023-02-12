Depremlerde can kaybı 24 bin 617’ye çıktı.

Antakya. (Reuters)

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i de sarstı.

04:08 Hatay’da enkaz altında kalan yedi aylık Hamza bebek, ağlama seslerini duyan ekipler tarafından 140’ıncı saatte kurtarıldı.

Hatay'da enkaz altında kalan yedi aylık Hamza bebek, ağlama seslerini duyan ekipler tarafından 140'ıncı saatte kurtarıldıhttps://t.co/NA5UDrZTAw pic.twitter.com/b1ucqFXZcf — Diken (@DikenComTr) February 12, 2023

02:20 Antakya’da enkaz altındaki Doç. Dr. Betül Balıkçıoğlu’ndan haber bekleyen kuzeni Cem Boğusoğlu, nüfusları azalan Rum Ortodoksların deprem sonrası durumunu Diken muhabiri Altan Sancar’a anlattı.

00:08 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 24 bin 617 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yaralı sayısı 11 Şubat 19:42’deki güncellemeye göre 80 bin 278.