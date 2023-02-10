Depremlerde beşinci gün | Can kaybı 17 bin 634’e yükseldi

Depremlerde son güncellemeye göre can kaybı 17 bin 634’e yükseldi.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i de sarstı.

Kahramanmaraş. (Reuters)

Diken depremlerin beşinci gününde de gelişmeleri canlı blogla aktarıyor…

01:10 Kahramanmaraş’ta 92 saat sonra anne ve kızı enkazdan kurtarıldı.

92 saat sonra anne ve kızı enkazdan kurtarıldıhttps://t.co/2FtokTYwuY pic.twitter.com/QsxLySmQDr — Diken (@DikenComTr) February 9, 2023

00:20 Hatay’da Diken’e konuşan bir yurttaş kızı, damadı ve torununun enkaz altında olduğunu söyledi. İlk iki gün ekiplerin gelmediğini aktaran yurttaş, şunları dedi: “Sağ olduklarına inanmıyorum, artık ses gelmediğini söylediler.”

Hatay'da Diken'e konuşan bir yurttaş, kızı, damadı ve torununun enkaz altında olduğunu söyledi



📍 İlk iki gün ekiplerin gelmediğini aktaran depremzede, şunları dedi: Sağ olduklarına inanmıyorum, artık ses gelmediğini söylediler



📹: @aytugozcolak https://t.co/2FtokTYwuY pic.twitter.com/u8V7l7df5E — Diken (@DikenComTr) February 9, 2023

9 Şubat

23:38 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “29 bin 622 arama kurtarma personeli sahada. Can kaybı 17 bin 674’e yükseldi. 72 bin 879 kişi kurtarıldı. Toplam personel sayısı 120 bin 344.”