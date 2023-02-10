Depremi takip eden muhabire polis tekmesi

Halk TV muhabiri Ferit Demir, Malatya Battalgazi’deki arama kurtarma çalışmalarını takip ederken bir polis tarafından tekmelendiğini söyledi.

Ferit Demir. (Halk TV)

İsmail Küçükkaya’nın Yeni Bir Sabah programına bağlanıp deprem bölgesinden bilgiler aktaran Demir, gazetecilerin bölgede engellendiğini aktardı. Demir, dün gece bir kurtarma faaliyetini çektikleri sırada yaşananları şöyle anlattı:

*26 yaşındaki bir kardeşimizin kurtarma anı vardı. Biz de çekiyorduk. Bütün kameralar AFAD TIR’ının üzerine çıkarıldı. Bize izin vermediler. ‘Kontenjan doldu‘ dediler. ‘Tamam ben halkın içinde çekerim’ dedim. Çektim de.

*Üzerinde Ankara TEM (Terörle mücadele) yeleği olan bir polis memuru geldi. ‘Çekemezsin‘ dedi, ‘Yasak.’ Dedim ki ‘Bak AFAD TIR’ının üzerinde beş altı kamera canlı çekiyor.’ Böyle deyince geri gitti. Sonra başka polisler geldi. Kimliğimi istediler. Ben de ‘Gazeteciyim‘ dedim. Geri gittiler tekrar.

*Sonra enkazın başındaki kameraman arkadaşımı zorla geri getirdim. Enkazın başında kadın kardeşimizi kurtarmaya çalışan özel hareket polisi bana laf söyledi. ‘Niye çekiyorsun sen diye‘ bağırdı. Sonra ben giderken TEM yeleği giymiş polis arkamdan bana tekme attı. Ben yere düştüm, pantolonum yırtıldı, bacağım kısmen yaralandı.