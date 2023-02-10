Yağmacılar ‘istisna’ydı; OHAL gerekçesi oldu

Sosyal medyada deprem bölgesinden ‘yağma’ ve ‘yağmacılar’ın siviller ve güvenlik görevlilerince tekme tokat dövüldüğü görüntüler giderek daha fazla göze çarpmaya başladı. Nitekim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun üç gün önce yok saydığı ‘yağma’ ve ‘yağmacılar’ bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından olağanüstü hal (OHAL) ilanının gerekçeleri arasında sayıldı..

Süleyman Soylu ve Tayyip Erdoğan. (AA)

Depremin ardından 7 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta konuşan Soylu, birkaç istisna dışında yağma görülmediğini öne sürüp bunları dile getirilerek bir ‘yönetilemezlik’ duygusu yaratılmaya çalışıldığını savunmuştu.

Soylu şunları anlatmıştı: “Bütün arkadaşlarımızla sahadayız. Buradan bir içişleri bakanı olarak söylüyorum: Bazı yerlerde yağma haberleri söz konusu. Bir-iki münferit durum söz konusu, onlar da küçük. Onlar da tespit edildiler. Türkiye’de böyle bir durum söz konusu değildir; böyle bir olay da söz konusu değildir. Bütün bunları büyütmek, bir yönetilemezlik duygusu ortaya koymak, bize karşı değil, vatandaşımıza karşı yapılabilecek önemli bir yanlıştır.”

Bugün Adıyaman’da konuşan Erdoğan, ‘yağma‘ ve ‘yağmacılar‘ı OHAL kararının gerekçelerinden biri olarak gösterdi.

Erdoğan şunları kaydetti: “Afet bölgesi ve OHAL ilanı kararı aldık. Maalesef bazı kendini bilmezler soygun yapıyorlar, marketleri soyuyorlar, iş yerlerine saldırıyorlar. Bazıları da maalesef suiistimaller peşinde koşuyorlar. OHAL’le devlet bu konudaki yetkileri eline almış ve bundan sonraki süreçte bu suiistimalleri yapanlar yakalandığı anda gerekli muideler uygulanacaktır.”