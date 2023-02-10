Boğaziçi raporu: Kahramanmaraş’ta binaların yüzde 40’ı yıkıldı veya ağır hasarlı

Boğaziçi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı’nın ‘Bina Hasar Kestirimi Ön Raporu’na göre Kahramanmaraş’taki binaların yaklaşık yüzde 40’ı yıkıldı veya orta/ağır derecede hasar aldı.

Kahramanmaraş. (Fotoğraf: Reuters)

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler Türkiye’de 10 ili derinden etkiledi. Binlerce bina yerle bir oldu, ölü ve yaralı sayısıysa her geçen saat artıyor.

15:02 itibariyle can kaybı 18 bin 991, yaralı sayısı 75 bin 523. Dün itibariyle yıkılan bina sayısıysa 6 bin 444.

Boğaziçi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı, dün ‘Kahramanmaraş – Gaziantep Türkiye M7.7 Depremi – Kuvvetli Yer Hareketi ve Bina Hasar Kestirimi Ön Raporu’ adında dikkat çeken bir rapor yayımladı. Rapora göre Kahramanmaraş’taki binaların yaklaşık yüzde 40’ı yıkıldı veya orta/ağır derecede hasar aldı.

Rapora göre, Kahramanmaraş’ın tamamında yaklaşık 45 bin 800 bina var. Üç farklı metotla bu binaların ne kadarının ne düzeyde hasar aldığı hesaplandı.

Birinci metota (MADRS) göre, yaklaşık 931 bina (yüzde 2) tamamen yıkıldı, 3 bin 900 bina (yüzde 9) büyük ölçüde hasar aldı, 12 bin 376 bina (yüzde 27) hasar aldı. Binaların yüzde 29’su az hasar alırken yüzde 34’ü hasar almadı.

İkinci metota (CSM) göre, binaların yaklaşık 2 bin 192 tanesi (yüzde 5) tamamen yıkıldı. 5 bin 604 bina (yüzde 12) büyük ölçüde, 12 bin 421 (yüzde 27) bina orta derecede hasar aldı. Binaların 25’i az hasar alırken yüzde 31’i hasar almadı.

Son metota (DCM) göre de binaların yaklaşık 753’ü (yüzde 2) tamamen yıkıldı. 3 bin 727 bina (yüzde 8) büyük ölçüde, 12 bin 662 bina (yüzde 28) orta derecede hasar aldı. Binaların yüzde 30’u az hasar alırken, yüzde 33’ü hasar almadı.

Bu hesaplamaya göre binaların yaklaşık yüzde 40’ı yıkıldı veya büyük/orta derecede hasar aldı. Bu da yaklaşık 18 bin binaya denk geliyor.