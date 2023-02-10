Demirtaş ‘deprem rakamları’nı sorguladı: Pandemi rakamları gibi yalan

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “Ne yazık ki deprem rakamları da pandemi rakamları gibi yalan” dedi.

Selahattin Demirtaş. (HDP)

10 şehri sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerde son güncellemeye göre can kaybı 20 bin 213. Yaralı sayısı 80 bin 52. Yıkılan bina sayısı 6 bin 444.

Depremlerin ilk gününden beri Twitter hesabını dayanışma ve yardım organizasyonu için kullanan Demirtaş, bu kez depreme ilişkin verileri sorgulamaya girişti.

100 binden fazla insanın hala enkaz altında bulunduğunu söyleyen eski HDP lideri, ‘deprem rakamlarının da pandemi rakamları gibi yalan olduğunu’ kaydetti.

Demirtaş, şunları yazdı:

“Şu anda bile kaybettiğimiz insan sayısı 30 bini geçmiş olabilir. İlk andan itibaren, felaketin büyüklüğünü saklayarak infiali önlemeye çalıştılar. Sonuç olarak halkın yardım için harekete geçmesini geciktirdiler. Yatacak yeriniz yok!

Enkaz altında canından, cananından bir ses bekleyenlere 10 bin TL vermeyi vaat edecek kadar akıllarını, ahlaklarını yitirdiler. Bu yaptıklarının, acılı insanlara hakaret olduğunun farkında bile değiller. Sevgili kardeşlerim, artık bir gerçeği 85 milyonun görüp kabul etmesinin zamanıdır. Bu iktidarın dönemi kapandı, bitti artık. Yaralarımızı, el ele vererek kendimiz sarmaya çalışacağız.

Sonrasında büyük bir değişim hamlesiyle yıkımın altından kalkacak ve küllerimizden yeniden doğacağız. Şimdi, dayanışmayı daha da büyütelim. El uzatılmamış, yaraları sarılmamış tek bir kardeşimiz bile kalmamalı. Çok zor oluyor, çok zor olacak ama beraber başaracağız.”

Pandemi verileri

Sağlık Bakanlığı’nın en son 17 Kasım 2022’de yayınladığı verilere göre üç yıllık Covid-19 pandemisinde Türkiye’de 101 bin 492 kişi hayatını kaybetti.

Pandeminin en yıkıcı olduğu zamanlarda ölüm sayılarının doğruluğu muhalefet ve sağlık meslek örgütleri tarafından sık sık sorgulanmıştı.

Depremin ilk beş gününde kaydedilen 20 bin can kaybı eşiği, pandemide sekiz ay 17 gün sürmüştü.