Barış Atay: Artık salgın hastalıkları düşünmemiz gereken bir duruma geldik

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay, Antakya’da durumun vahametini “Artık salgın hastalıkları düşünmemiz gereken bir duruma geldik” diye açıkladı.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler Türkiye’de 10 ili derinden etkiledi. En çok etkilenenlerden biri Hatay. Depremin ilk günlerinde birçok yer gibi Hatay’a yardım gönderilmemesi kamuoyunda eleştiriliyor.

Halk TV yayınına katılan Atay’sa, devlet müdahalesinin 1999 depreminden çok daha kötü olduğunu söyledi. Atay, bölgede salgın hastalık riskine de dikkat çekti:

* Durum vahim. Depremin merkez üssü kadar yıkım var Antakya’da.

* Yan yana iki ilçenin mahallerinde üç gün boyunca kayda değer bir çalışma yapılmadı. İnternete zor ulaşılması, sonrasında Twitter kısıtlamasından dolayı sesimizi duyurmakta zorlandık.

* 4. günde herkesi bir yerde görüyorsunuz ama ısrarla söyledim: 1., 2. ve 3. günün ortasına kadar devletin herhangi bir biriminin neredeyse hiç çalışması olmadı.

* Gönüllülerle uğraştığımız enkazlarda 4. günde profesyonel ekipler görmeye başladık. Mucizelerden bahsediyoruz ama keşke bu çalışmalar ilk günden itibaren başlayabilseydi de biz mucizelerden değil, sağlıklı kurtarmalardan bahsedebilseydik.

* 99 depremindeki müdahalenin çok daha gerisinde kalmış bir devlet müdahalesi var burada. Felaketin boyutunu önemsizleştirerek söylemiyorum bunu. Burada insanlar bir çaba görseydi dahi gerçekten böyle bir tepki oluşmazdı.

* Ne tuvalete ulaşabiliyoruz, ne gıdaya ulaşabiliyoruz, ne suya ulaşabiliyoruz. Artık salgın hastalıkları düşünmemiz gereken bir duruma girdik.

* Yağmurluk, çadır, ısıtıcı, seyyar tuvalet, bol bol içme suyu, tek kullanımlık iç çamaşırı, hijyen malzemesi ihtiyaçlarımız var.

* Şu an gelen yardımları önemsizleştiriyor, yok sayıyor değilim. Ama ilk üç gün boyunca Antakya’da, Hatay’ın diğer ilçelerinde yokmuşuz gibi davranıldığının gerçeğini asla atlamam.