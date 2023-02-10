‘Deprem öldürmez, bina öldürür’ün fotoğrafı

7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin vurduğu Kahramanmaraş’ta etrafı enkazla çevrilmesine rağmen sapasağlam ayakta kalan İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) binası, ‘Deprem öldürmez, bina öldürür’ gerceğini gözler önüne serdi.

TMOB Kahramanmaraş binası. (Twitter)

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulaş, Twitter’dan paylaştığı fotoğraflara şu notu düştü: “Görseldeki bina İnşaat Mühendisleri Odası’nın Kahramanmaraş İl Temsilciliği Binası. Fazla söze gerek yok. Bilim ve mühendislik böyle büyük bir depremde dahi ayakta kalacak yapılar inşa etmeye yeter. Yeter ki bilim ve teknik halk yararına uygulansın!”