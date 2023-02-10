Depremin sarstığı altı şehirde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kahramanmaraş merkezli depremler, 10 şehirde en az 6 bin 444 binayı yerle bir etti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kentte deprem bölgesinde incelemelerde bulunduğu sırada, deprem bölgesindeki ‘yıkımda ihmali olanların hesap vereceğini’ söylemişti. Bozdağ dün de “Depreme maruz kalan illerimizdeki binalarla ilgili, bu binaları yapanlarla ilgili adli tahkikatlar da başlamıştır” demişti.

Diyarbakır başsavcılığınca yapılan açıklamada yıkılan binalarla ilgili derhal ve gecikmeksizin soruşturma işlemlerine başlandığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında teknik bilirkişi heyetlerinin görevlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Numune alma ve bizzat alanda çalışmalara başlanılmıştır. Binaların yapımını üstlenen ve sonradan binalarda imara aykırı şekilde değişiklik yaparak yıkılmasına neden olan sorumlu kişilerin tespiti konusunda ilgili kurumlarla yazışmalar yapılmıştır. Bu kişiler yönünden gerekli tedbir durumları değerlendirilmekte, soruşturma konunun hassasiyeti de gözetilerek titizlikle ve tüm detaylarıyla sürdürülmektedir.”

Benzer açıklamalar Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Osmaniye ve Hatay başsavcılığından da geldi.