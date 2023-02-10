Alman uzmanlara göre İstanbul depremi yakın

Alman uzmanlar, İstanbul için büyük bir deprem uyarısında bulundu.

İstanbul için deprem uyarısı. (Fotoğraf: Reuters)

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden sonra farklı bölgeler için de deprem uyarıları gelmişti.

Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi, İç Anadolu bölgesinde yakın gelecekte yeni ve büyük depremlerin meydana gelebileceğine dair uyarmıştı.

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür de Bingöl-Karlıova arasındaki bölgeye dikkat çekmişti.

Bir uyarı da İstanbul için geldi.

DW Türkçe‘nin aktardığına göre, Alman uzmanlar önümüzdeki yıllarda İstanbul’da büyük bir depremin meydana gelme olasılığının çok yüksek olduğunu söyledi.

Kiel Geomar Helmholtz Okyanus Araştırmaları Merkezi’nden Heidrun Kopp, bölgedeki son büyük depremin 1766’da meydana geldiğini belirterek o zamandan beri İstanbul’da gerginliğin giderek arttığını dile getirdi. Kopp, Kuzey Anadolu fay hattı bölgesinde şu anda dört metreye varan bir hareket açığı bulunduğunu belirterek, “Bu çok fazla” dedi.

Kopp, Kahramanmaraş’taki depremde olduğu gibi birikmiş gerginliğin tamamının bir anda boşalmasının İstanbul’da da ağır sonuçları olacağını söyledi.

Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi’nden Marco Bohnhoff da “Orada 7,4’e varan büyüklükte bir deprem gecikmiş durumda” dedi. Bohnhoff, İstanbul’un doğrudan bir fay hattının üstünde olduğunu dile getirirken, zeminin birçok bölgede sağlam olmadığını söyledi: “Böylesi yumuşak zeminlerde, bazen sıvılaşma efektleriyle güçlü yer hareketleri olabilir.”

Heidrun Kopp’sa 1939’dan beri fay hattı boyunca depremlerin doğudan batıya doğru hareket ederek İstanbul’a gittikçe yaklaştığını gözlemlendiğini belirtti.