Hatay’da yerle bir olan Rönesans Rezidans’ın müteahhidi Karadağ’a kaçarken yakalandı

Hatay’da depremde yerle bir olan Rönesans Rezidans’ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, Karadağ’a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Rönesans Rezidans artık bir enkaz.

Kahramanmaraş merkezli depremler, 10 şehirde en az 6 bin 444 binayı yerle bir etti.

Bu binalar arasında, Antis Yapı tarafından 2012 yılında Hatay İnönü Bulvarı üzerine inşa edilen 250 dairelik Rönesans Rezidans da bulunuyordu.

12 katlı projenin eski Hatay Mimarlar Odası Başkanı Mehmet Yaşar Coşkun tarafından deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde ‘radye temel’ üzerinde yapıldığı öne sürülmüştü.

AA’nın aktardığına göre Gaziosmanpaşa başsavcılığı, müteahhit Coşkun’u bir miktar parayla yurt dışına çıkmak için İstanbul Havalimanı’na geldiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Coşkun gözaltında.

Coşkun, başsavcılığın talimatıyla polis ekiplerince İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Karadağ’a kaçmak üzereyken gözaltına alınan Coşkun, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Lütfü Savaş savunmuştu

Depremin ardından Show Ana Haber’e bağlanan Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ‘yerle bir olmuş’ rezidansın müteahhidi Coşkun’u savundu.

Coşkun’un eski Hatay Mimarlar Odası başkanı olduğunu söyleyen Savaş, yapının ‘depreme uygun’ inşa edildiğini aktararak şunları söyledi:

“Orası eski Mimarlar Odası başkanımızın yapmış olduğu bir bina. Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan. Bunu büyük ihtimal şartlarına uygun yapmıştır, deprem yönetmeliğine uygun yapmıştır.“