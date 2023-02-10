Depremzede ‘Yalnız bırakıldık’ deyince TRT Haber yayını kesti

TRT Haber, Kahramanmaraş’ta bir depremzede yalnız bırakıldıklarını söyleyince sesi kısıp yayını bitirdi.

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Bugün öğle saatlerinde Kahramanmaraş’ta canlı yayına bağlanan TRT Haber ekibinin kadrajına bir depremzede girdi. Muhabir Fuat Kozluklu, depremdeki dramlara tanıklık ettiğini anlatırken depremzede yurttaş, “Merhaba, sorar mısınız (…) iki gün boyunca, 50 saat boyunca burada yalnız bırakıldık memnunlar mı? Sorar mısınız? Sorun onlara, söyleyin” dedi.

Kozluklu, depremzede yokmuşçasına ‘dram’ı anlatmayı sürdürdü. Saniyeler sonra yayın, sesi kesilerek bitirildi.

10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık yıkıcı depremlerde son güncellemeye göre can kaybı 19 bin 388. Arama kurtarma çalışmaları ilk iki gün yetersiz kalırken birçok yurttaş hala enkaz altında kurtarılmayı bekliyor.