Depremzede isyan etti: ATV neredesin, Tayyip seni izliyor

Kahramanmaraş’ta bir depremzede, yıkılan binanın enkazında iktidara yakın kanallardan ATV’nin gelip çekim yapmasını istedi.

Depremzedenin isyanı: ATV neredesin, Tayyip seni izliyor. (TikTok)

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem sonucunda 6 bin 444 bina yıkıldı. Saat 13:23 itibariyle can kaybı 14 bin 14.

Böylesine bir yıkımın gerçekleşmesi ve müdahalelerin eksik kalması karşısında hükümet eleştiriliyor.

Kahramanmaraş’ta bir depremzedeyse Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendilerinden ‘habersiz’ olduğunu anlattı. Erdoğan’ın diğer kanalları izlemediğini, sadece ATV’yi izlediğini söyleyen depremzede kadın, şöyle konuştu: “Yağmuru yedim kadın halimle… ATV neredesin? Seni izliyor Tayyip, FOX’u izlemiyor. Kimseyi izlemiyor, ATV’yi izliyor… Neyi çeksin?”

O anlar, TikTok kullanıcısı tarafından şöyle görüntülendi;