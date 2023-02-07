Habertürk’te konuşan afet uzmanı: Vatandaşın devlete yük olmaması, afetzedenin kendi başının çaresine bakması lazım

Habertürk’te konuşan Kocaeli Üniversitesi Afet Yönetim Uzmanı Doç. Dr. Serpil Gerdan, ‘vatandaşın devlete yük olmaması, afetzedenin kendi başının çaresine bakması gerektiğini’ savundu.

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6 Şubat 04:17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, 13:24’teyse yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7,6’lık bir deprem meydana geldi. Depremler başta bölgedekiler olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinde hissedildi.

İlk günden itibaren birçok kentte profesyonel anlamda arama kurtarma faaliyeti başlamadı. Enkaz altında kaldığını belirten yurttaşlar sosyal medyadan yardım istedi. Kurtulanlarsa elektrik, doğalgaz, suyun olmadığı ve kış şartlarının ağır geçtiği harabeye dönmüş kentlerde yardım bekliyor.

Bugün öğlen saatlerde Habertürk’te konuşan Gerdan şunları dedi: “İlk 72 saatte, vatandaşın aslında, hiç kimseden yardım beklemeden devlete yük yerine katkı olması lazım. Afetzede olabilir ama enkaz altnda değilse kendi başının çaresine bakması gerekir.”

Gerdan’ın bu sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı.