Habertürk, Erdoğan’a tepki gösterildiği sırada canlı yayının sesini kıstı

Deprem bölgelerinden Hatay’ın İskenderun ilçesinden canlı yayın yapan Habertürk, bir vatandaşın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a tepki gösterdiği sırada yayının sesini kesti.

Fotoğraf: Youtube/Habertürk

6 Şubat 04:17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, 13:24’teyse yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7,6’lık bir deprem meydana geldi. Depremler başta bölgedekiler olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinde hissedildi. Biri 6,6 büyüklüğünde en az 285 artçı deprem meydana geldi. 7 Şubat 9:35 itibariyle ölü sayısı 3 bin 381, yaralı sayısı 20 bin 426, yıkılan bina sayısı 5 bin 775.

Çeşitli medya kuruluşları deprem bölgesinden yayın yapıyor, haber aktarıyor. Habertürk de bunlardan biri.

Habertürk’te gelişmeleri aktaran Show TV muhabiri Emre Kol, enkazları gösterirken bir vatandaş isyan etmeye başladı.

Vatandaş, kızgın bir ses tonuyla “Erdoğan diyor ki AFAD yetişti, nerede” derken Habertürk, yayının sesini kesti. 8-9 saniye sonraysa ses yeniden açıldı. Sesin kısıldığı sırada haber merkezindeki spiker “Evet, orada tepki gösteren insanlar var, AFAD’ın gelmediğini söyleyen, yardımların ulaşmadığını dile getiren, dinleyelim” dedi. Bu sırada muhabir konuşmaya devam ediyordu ama ne dediği duyulmuyordu.

Ses yeniden açıldıktan sonra vatandaş isyan etmeye devam etti: “Kimse müdahale etmedi, yalan söylüyorlar. Geldiler, resim çekindiler, gittiler.”