4’üncü gün | Depremlerde 12 bin 391 can kaybı

Depremlerde ölü sayısı ölü sayısı saat 03:23 itibariyle 12 bin 391’e yükseldi.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i de sarstı.

Diken depremlerin üçüncü gününde de gelişmeleri canlı blogla aktarıyor…

Kahramanmaraş, uydu görüntüsü. (Reuters)

05:33 Hatay’da vatandaş anlatıyor: “Buraya bir çorba veremeyen bir yönetim var. Vatandaşa bir çay bile yok. Oturup masa başında ahkam kesmek, parmak sallamak kolay.”

Hatay'da vatandaş anlatıyor: Buraya bir çorba veremeyen bir yönetim var. Vatandaşa bir çay bile yok. Oturup masa başında ahkam kesmek, parmak sallamak kolay



Video: @aytugozcolakhttps://t.co/2FtokTYwuY pic.twitter.com/qAgjvfGYXc — Diken (@DikenComTr) February 9, 2023

04:00 TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, Erdoğan’ı etiketleyerek Hatay’da kitlenen trafiğe dair bir videoyu alıntıladı: “Üçüncü gün gelip, afet bölgesinde saatlerce trafiği kitleyen bir megalomandır @RTErdogan”

3. gün gelip, afet bölgesinde saatlerce trafiği kitleyen bir megalomandır @RTErdogan pic.twitter.com/sK2ys2EalZ — Barış Atay (@barisatay) February 9, 2023

03:23 AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 12 bin 391 kişinin hayatını kaybettiğini, 62 bin 914 kişinin yaralandığını bildirdi.

01:20 Depremlerin etkilediği Türkiye’de hükümetin getirdiği erişim kısıtlaması, Twitter’la düzenlenen toplantı sonrası kaldırıldı fakat bu sefer de platform kaynaklı global bir problem çıktı.