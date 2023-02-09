Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ligler 3-4 Mart’a ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig maçların 3-4 Mart’a ertelediklerini söyledi.

Fotoğraf: AA

DHA’nın aktardığına göre, Büyükekşi erteleme kararıyla ilgili şunları dedi: “Bu hafta oynanacak maçlarımızı önümüzdeki haftaya ertelemiştik. Acımız çok büyük. Onun için bugün itibarıyla maçlarımızı 3-4 mart tarihinden itibaren başlatma kararı aldık.”


Büyükekşi ayrıca Hatayspor’un yazı göndererek bu sezon maçlarını oynayamayacaklarını belirttiği dile getirdi. TFF Başkanı ayrıca “Gaziantep FK da ligden çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam etmeyi planlıyoruz” dedi.

SON HABERLER

Ligler 3-4 Mart’a ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig maçların 3-4 Mart’ta devam etmesini planladıklarını açıkladı.

Üç çocuğu enkaz altındaki depremzede: Devlet bugün değilse ne zaman yanımda olacak??

Adıyamanlı bir depremzede yetkililerin üç gün boyunca kendisini yalnız bırakmasına isyan etti. Enkazda üç çocuğu ve bir eşi olan vatandaş “Gönüllü vatandaşlar gelmiş, diyorlar ki. Bu inşaatta çalışalım ama bize yön verecek akıl verecek yetkililerin gelmesi lazım.Benim çocuğum burada soğuktan öldü, yazık değil mi? Sesimizi kimse duymuyor.”