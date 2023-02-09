Ligler 3-4 Mart’a ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig maçların 3-4 Mart’a ertelediklerini söyledi.

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DHA’nın aktardığına göre, Büyükekşi erteleme kararıyla ilgili şunları dedi: “Bu hafta oynanacak maçlarımızı önümüzdeki haftaya ertelemiştik. Acımız çok büyük. Onun için bugün itibarıyla maçlarımızı 3-4 mart tarihinden itibaren başlatma kararı aldık.”

Büyükekşi ayrıca Hatayspor’un yazı göndererek bu sezon maçlarını oynayamayacaklarını belirttiği dile getirdi. TFF Başkanı ayrıca “Gaziantep FK da ligden çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam etmeyi planlıyoruz” dedi.