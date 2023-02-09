Akşener sessizliğini bozdu: Bu karmaşanın nedeni tek adam rejimi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener depremlerden sonra gözlenen karmaşanın temel nedeni olarak tek adam rejimini gösterdi.

Akşener ilk olarak Kahramanmaraş’a gitti. Fotoğraf: Twitter

Akşener, depremin dördüncü gününde sahaya indi. İYİ Parti lideri, ilk depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesini ziyaret etti.

Akşener, parti yetkililerinin depremin başından beri sahaya indiğini ve bilgileri kendisine aktardığını söyledi.

İYİ Parti’de deprem koordinasyon merkezi kurulduğunu ve AFAD’la sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim içinde bulunulduğunu belirten Akşener, şunları söyledi:

* Sayın (Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan’ı aradım. Bu bilgileri (ısınmanın sorun olduğu) verdim. Isınma için tüp istendi. Isıtma için sistem var onun gönderilmesini istedim. Kendisi de talimat verdiğini söyledi.

* Depremin ilk günü “Bizim susma zamanımız, devletimizin konuşma zamanı, siyasetinse susma zamanı” demiştim ve buna uyduk. Şimdi bugün buradayım, şimdi de milletimizin sesini duyup kamuoyuna yansıtma zamanı, eksiklikleri görüp bunu duyurup teminini sağlama zamanı. Ben bunun tecrübesini (Gölcük depremi) yaşadığım için ilk üç gün bilerek gelmedim çalışmalara engel olmayayım diye. Ama göreceksiniz buradan hiç gitmeyeceğim. O depremle bu deprem arasında mevsim farkı var. İlk 72 saat kritik arama-kurtarma çalışmaları için. Ayak altında olup bu çalışmalara engel olmak istemedik. Bugün geldim gördüm ki pek aksaklık var. AFAD’da çalışan insan sayısı sınırlı. Yardım dağıtma tecrübesi sınırlı.

* Bugün bu karmaşanın temel problemi tek adam sistemidir. Hafızanın kaybolmasıdır. Bu ülkenin devletinin hafızası gitti.

* Erdoğan’ı ciddiyete, kapsayıcılığa ve liyakatli kadrolarla çalışmaya davet ediyorum.

* Bugün siyaset yapma yeri değil. Ömer Çelik diyor ‘Cumhur ittifakı burada, millet ittifakı nerede’ diye. Gün bunları konuşmanın, siyaset yapmanın yeri değil.

* En önemli konu ısınma. İlaç yok, antibiyotik yok. Bebek bezi ve maması yok. Kadınların durumu çok kötü. Tuvalet yok. Banyoyu falan geçtim. Barınma sorun, çadır yok. Gıdaya erişim sağlandı, onda sıkıntı yok. Biz ilaçları, antibiyotikleri yanımızda getirdik.

Akşener, Pazarcık’tan ikinci depremin merkez üssü Elbistan’a geçecek.