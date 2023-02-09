Akşener depremin dördüncü gününde sahaya indi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, depremin dördüncü gününde Kahramanmaraş Pazarcık’a gitti.
Akşener, depremin ilk günü “Bugün devletimizin sesini duyma günümüz, bugün hepimizin susma günü” demişti. Akşener deprem bölgesine gidip gitmeyeceği sorusuna “Gürültülerle gittiğiniz zaman dikkat sizin üzerinize çekiliyor” diyerek sonra gideceği yanıtını vermişti.
İYİ Parti lideri bugün 7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Pazarcık’a gitti. Depremzedelerin sıkıntılarılarını dinleyen Akşener, bölgedeki çadır kenti de ziyaret etti.