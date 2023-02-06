Akşener, deprem bölgesine ‘gürültü olmasın’ diye sonra gidecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan deprem hakkında, “Bugün devletimizin sesini duyma günümüz, bugün hepimizin susma günü” dedi.

Deprem bölgesine gidip gitmeyeceği sorulan Akşener, “Gürültülerle gittiğiniz zaman dikkat sizin üzerinize çekiliyor” diyerek sonra gideceğini kaydetti.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener deprem hakkında konuştu. (AA)

Partisinin genel merkezine girerken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener şunları söyledi: “Türkiye’nin çeşitli yerlerinden yola çıkmış ekiplere kolaylıklar diliyorum. Deprem bölgesinde 10 ilimiz bu işten etkilendi. Oralarda çalışan devlet görevlilerimize, ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Bugün devletimizin sesini duyma günümüz, bugün hepimizin susma günü. Allah yardımcımız olsun.”

İYİ Parti lideri, deprem bölgesindeki il ve ilçe başkanlarından bilgi aldıklarını, milletvekillerinin de bölgeye gittiğini aktardı.

Deprem bölgesine gidip gitmeyeceği sorulan Akşener, şunları söyledi:

“Ben Kocaeli’den biliyorum. Gürültülerle gittiğiniz zaman dikkat sizin üzerinize çekiliyor. Belki birçok şeye engel olma durumunuz, ihtimaliniz oluyor. Arkadaşlarımız gittiler. Ben de gideceğim ama saati, zamanı onlar söyleyecek. Allah yardımcımız olsun, Allah bir daha milletimize böyle bir acı yaşatmasın.”

Deprem

Kandilli Rasathanesi’nin aktardığına göre Gaziantep’te sabah 4.17’de 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ysa depremin Kahramanmaraş’ta ve 7,4 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, saat 09:54 itibariyle toplamda 284 can kaybı, 2 bin 323 yaralı olduğunu açıkladı.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) de depremin Gaziantep’te olduğunu, 7,8 büyüklüğünde meydana geldiğini kaydetti. EMSC ayrıca 04:28’de Osmaniye’de 6,3 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldiğini de ölçtü.