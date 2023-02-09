Erdoğan: OHAL’de fitne gruplarına müdahale edeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, depremden zarar gören 10 ilde ilan edilen olağanüstü halle (OHAL) ilgili ”Süreci istismar eden fitne gruplarına karşı müdahale imkanını devlete vermiş olacaktır” dedi.

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Depremin üçüncü gününde Kahramanmaraş ve Hatay’a giden Erdoğan, bugün Gaziantep’te incelemelerde bulundu.

‘Yağmalama’ olaylarına OHAL yetkileriyle müdahale edileceğini belirten Erdoğan, ”OHAL ilanı, Türkiye’de süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden tüm tefecilere, fitne gruplarına karşı müdahale imkanını devlete vermiş olacaktır” dedi.

Depremle ilgili eksiklikleri dile getirenlere dün “Namussuz” diye hakaret eden Erdoğan’ın konuyla ilgili bugünkü sözleri ”Süreci ne yazık ki siyasi istismara dönüştürenler var. Bu istismara benim vatandaşım, halkım asla prim vermeyecektir” oldu.

Erdoğan, ”Hedefimiz bir yıl içinde yıkılan binaların yerine konutlarımızı zemin artı 2-3-4 olmak üzere yapmak” dedi.