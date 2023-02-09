Boykot çağrısı markaları harekete geçirdi: Peş peşe açıklama yayımladılar

Türkiye’de milyonlarca abonesi bulunan platformlar ve markalar, ‘deprem suskunluklarını’ müşterilerin ‘boykot‘ çağrısı üzerine bozdu.

10 şehri sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerde, 6 bin 44 bina yıkıldı.

Depremin dördüncü gününde son resmi açıklamaya göre ölü sayısı 17 bin 406, yaralı sayısı 66 bin 132. Enkaz altındakileri arama-kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

Türkiye’nin ‘dördüncü seviye alarm‘ verdiği deprem için dünyadan yardımlar gelirken, dünyaca ünlü isimler de hesaplarından bağış kampanyalarına destek verdi.

Öte yandan Türkiye’de faaliyet gösteren bazı firmalar da sosyal medyadan destek ve taziye mesajları paylaştı.

Ancak bu süreçte Türkiye’de milyonlarca abonesi bulunan dijital platformlar Netflix Türkiye, Disney Plus ve Spotify ile yüzlerce şubesi bulunan kahve zinciri Starbucks’ın depreme ilişkin ‘suskunluğu’ eleştiri topladı.

Kısa sürede Twitter’da ‘#StarbucksBoykot’ ve ‘#NetflixBoykot’ etiketleri gündemde ilk sıralara oturdu.

Depreme duyarlılık isteyen tüketicilerin, ‘boykot’ çağrısı markaları harekete geçirdi.

Tepkilerin ardından aralarında Netflix ve Starbucks’ın da yer aldığı çok sayıda marka sosyal medya hesaplarından açıklama yayımladılar.

Netflix Türkiye

*Ülkemizde yaşanan felaketin sebep olduğu derin üzüntüyü ve acıyı paylaşıyor, ilk andan itibaren destek için ekip olarak çalışıyoruz. Tüm enerjimizi afet bölgelerine ulaştırılacak yardımlar için kullanıyoruz. Şu ana kadar 6 milyon TL tutarındaki bağışı sektördeki partnerlerimiz aracılığıyla yardım kuruluşlarına ulaştırdık. Buna ek olarak tüm dünyadaki çalışanlarımızın kişisel bağışlama da şirketimiz, iki katını daha ekleyerek destek olmaya devam ediyor. Daha yolun çok başındayız. Birlikte bu büyük afetin yaralarını sarmak için çalışmaya devam edeceğiz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

Disney+ Türkiye

*The Walt Disney Company olarak yardım çabalarına katkıda bulunmak için ilk andan itibaren çalışma arkadaşlarımızla birlikte, ilgili yardım kuruluşlarına destek olmak için harekete geçtik. Yardımlarımızı düzenlediğimiz bağış kampanyasıyla tüm dünyadaki Disney çalışanlarının da katılabileceği şekilde genişlettik. Ayrıca önümüzdeki günlerde FOX yayınlarımız aracılığıyla depremzedelere yönelik bir yardım kampanyası da planlıyoruz.

https://twitter.com/DisneyPlusTR/status/1623729627515559937?s=20&t=79BBEdqFKQEwFqBTxF_pJA

MUBI

*Geride kalan dört gün boyunca yaraların sarılmasına naçizane bir destek sunabilmek adına Arjantin’den İtalya’ya, Kanada’dan Hindistan’a pek çok çalışanımız Ahbap hesaplarına kişisel bağışta bulundu. Bununla birlikte Türkiye’de bu yıl elde ettiğimiz gelirin tamamını yine Ahbap Derneği aracılığıyla depremzedelere bağışladık. Sinema endüstrisindeki önemli isimlerin desteğiyle bağış kampanyasını tüm dünyaya yaymak için çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye bizim için çok değerli ve üstümüze düşen ne varsa bundan sonra yapmaya hazırız.

Spotify Türkiye:

*Kalbimiz, depremden etkilenen herkesle birlikte. Felaketin ilk gününden itibaren Spotify olarak depremden etkilenen bölgeler için global çapta bağış kampanyası başlattık.

Kalbimiz, depremden etkilenen herkesle birlikte. Felaketin ilk gününden itibaren Spotify olarak depremden etkilenen bölgeler için global çapta bağış kampanyası başlattık. https://t.co/LYYMBuODfd — Spotify Türkiye (@SpotifyTurkiye) February 9, 2023

Starbucks Türkiye

*Depremin ilk anından itibaren deprem bölgesindeki yöneticilerimizle irtibat halindeyiz ve yapılan çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bölgede yer alan 54 mağazamızdaki 600 çalışanımız ve yakınlarından oluşan binlerce kişilik ailemize ve bölge halkına destek olmaya çalışıyoruz. Deprem bölgesinde güvenlik kontrolü tamamlanan ve operasyonel olarak uygun olan mağazalarımızın kapılarını açtık. Arama kurtarma alanlarında, yurt genelinde afet koordinasyon merkezlerinde yapılan gönüllü destek çalışmalarında ve bölgeye ulaşmaya çalışan arama kurtarma ekiplerine yol mağazalarımızda güvenlik kuralları çerçevesinde ikram sağlıyoruz.

Starbucks Türkiye olarak bu zor günlerde;

Depremin ilk anından itibaren deprem bölgesindeki yöneticilerimizle irtibat halindeyiz ve yapılan çalışmaları yakından takip ediyoruz. pic.twitter.com/GFpoKYmbNw — Starbucks Türkiye (@StarbucksTR) February 9, 2023

H&M Türkiye

*H&M olarak ülkemizde yaşanan deprem felaketinin derin üzüntüsü içindeyiz. Yaşadığımız bu zor günlerin yaralarını sarmak için deprem bölgesine destek olmak adına ilk günden beri çalışıyoruz. H&M Türkiye ekibi olarak, acil ihtiyaç listelerine dayanarak bölgede bulunan vatandaşlarımıza kışlık kıyafetlerimizi gönderdik. Ayrıca H&M Group olarak AFAD’a 100 bin dolar, H&M Vakfı olarak ise Kızılhaç/Kızılay ve Save the Children yardım kuruluşlarına toplam 500 bin dolar bağışta bulunduk.