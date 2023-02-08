Dünyadan Türkiye’ye yardım çağrısı: Bütün vücudumda dondurucu bir his var

Eğlence dünyasının ünlü isimleri, depremin ardından Türkiye’ye yardım çağrısı yaparak, destek mesajları yayımladı.

Gigi ve Bella Hadid kardeşler

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler 10 ilde yıkıma neden oldu.

Depremin üçüncü gününde saat 13.51’de ölü sayısı 8 bin 574 olarak açıklanırken, göçük altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Uluslararası yardıma da ihtiyaç duyulabileceğinden ötürü dördüncü seviye afet alarmı verilen depremde, kültür-sanat dünyasında da yardım ve destek mesajları geliyor.

ABD’li ünlü model Gigi Hadid, Instagram‘daki yaklaşık 77 milyon takipçisiyle UNICEF’in depremden etkilenen çocuklara yönelik yardım kampanyasını paylaşarak, ‘Depremden etkilenen herkes için üzgün’ olduğunu dile getirdi.

UNICEF’in bundan önceki afet yardım faaliyetlerindeki başarısına değinen Hadid, takipçilerini yardım kampanyasına destek vermeye çağırdı.

Kendisi gibi model olan kardeşi Bella Hadid de ‘çok üzgün olduğunu ve depremden etkilenen herkes için dua ettiğini’ söyledi:

“Bütün vücudumda dondurucu bir his var. Etkilenen herkes için çok üzgünüm ve dua ediyorum. Haberler korkunç ve gerçekten kemiklerimi sarsıyor. Yardım etmek için yollar arıyorum.”

Ramy Youssef

ABD’li komedyen Ramy Youssef da deprem mağdurlarına yardım kampanyası linkini Instagram hesabında paylaştı.

Güney Kore asıllı ABD’li rapçi Jay Park da sosyal medya hesaplarında Türkiye’ye destek mesajı verirken, “Herkesin iyi olması için dua ediyorum” açıklamasını yaptı.

Jimmy Fallon

Jimmy Fallon’dan yardım çağrısı

ABD’li komedyen ve sunucu Jimmy Fallon ise dün sunduğu ‘The Tonight Show’ adlı programının başında UNICEF’in Türkiye ve Suriye’deki yardım kampanyasına dikkati çekti.

“UNICEF şu an Suriye ve Türkiye’deki dostlarımıza yardım etmek üzere sahada. Temiz su, gıda ve çok daha fazla ihtiyaç malzemesini temin ediyorlar.”

‘En ufak bir yardım bile işe yarar’ diyen Fallon, izleyenleri ‘unicefusa.org/tonightshow‘ adresi üzerinden bağış yapmaya çağırdı.

İtalyan oyuncu Michele Morone, ‘#helpturkey’ etiketiyle yardım çağrısı yaparak, deprem bağışı kabul eden kurumların sayfalarını Instagram hesabına taşıdı.