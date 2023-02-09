Netflix’e iptal, Starbucks’a boykot: Tüketici duyarlı marka istiyor

Türkiye’de milyonlarca abonesi olan Netflix Türkiye’nin ve popüler kahve zinciri Starbucks’ın Güneydoğu’daki depremlere ilişkin ‘suskun’ kalması tepkilere neden olurken, kullanıcılar ‘boykot‘ çağrısında bulundu.
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde, binlerce bina yıkıldı.
Depremin dördüncü gününde en son yapılan resmi açıklamaya göre 14 bin 351 kişi hayatını kaybederken, enkaz altındakileri arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.
Türkiye’nin ‘dördüncü seviye alarm‘ verdiği deprem için dünyadan yardımlar gelirken, dünyaca ünlü isimler de hesaplarından bağış kampanyalarına destek verdi.
Öte yandan Türkiye’de faaliyet gösteren firmalar da sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla destek ve taziye mesajları paylaştı.
Bu süreçte, Türkiye’de milyonlarca abonesi bulunan ‘Netflix Türkiye‘nin ve yine Türkiye’de yüzlerce şubesi olan kahve zinciri ‘Starbucks‘ın depreme ilişkin ‘suskunluğu’ eleştirilere neden oldu.
Kısa sürede Twitter’da ‘#StarbucksBoykot’ ve ‘#NetflixBoykot’ etiketleri gündemde ilk sıralara otururken, bir çok kullanıcı üyeliklerini iptal ettiklerini bildirdi.
Gelen tepkilerin bir kısmı şu şekilde: