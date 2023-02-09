Netflix’e iptal, Starbucks’a boykot: Tüketici duyarlı marka istiyor

Türkiye’de milyonlarca abonesi olan Netflix Türkiye’nin ve popüler kahve zinciri Starbucks’ın Güneydoğu’daki depremlere ilişkin ‘suskun’ kalması tepkilere neden olurken, kullanıcılar ‘boykot‘ çağrısında bulundu.

Kolaj: Diken

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde, binlerce bina yıkıldı.

Depremin dördüncü gününde en son yapılan resmi açıklamaya göre 14 bin 351 kişi hayatını kaybederken, enkaz altındakileri arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Türkiye’nin ‘dördüncü seviye alarm‘ verdiği deprem için dünyadan yardımlar gelirken, dünyaca ünlü isimler de hesaplarından bağış kampanyalarına destek verdi.

Öte yandan Türkiye’de faaliyet gösteren firmalar da sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla destek ve taziye mesajları paylaştı.

Bu süreçte, Türkiye’de milyonlarca abonesi bulunan ‘Netflix Türkiye‘nin ve yine Türkiye’de yüzlerce şubesi olan kahve zinciri ‘Starbucks‘ın depreme ilişkin ‘suskunluğu’ eleştirilere neden oldu.

Kısa sürede Twitter’da ‘#StarbucksBoykot’ ve ‘#NetflixBoykot’ etiketleri gündemde ilk sıralara otururken, bir çok kullanıcı üyeliklerini iptal ettiklerini bildirdi.

Gelen tepkilerin bir kısmı şu şekilde:

Üyeliği iptal ettim az evvel. Bir anlamı olur mu bilmiyorum ama olması gereken bu. @netflixturkiye https://t.co/XynGqDaEVC — Evren Barış Yavuz (@evrenbarisyavuz) February 9, 2023

#Spotify üyelik satın alacaktım, almıyorum.#Netflix üyeliğimi güncelledim, iptal edeceğim.#Starbucks bir kahve bile içmedim, içmemeye devam edeceğim.



insanın insana muhtaç olduğu böyle bir felakette destek olmayan her kuruma karşı tavrım bu olacak. https://t.co/uAlGBZfqXU — iremeri (@irandper) February 9, 2023

Milyonlarca üyenizin yaşadığı Türkiye'de yaşanan büyük deprem karşısında sessiz kalmanız kabul edilemez. Üyeliğimi iptal ediyor ve kazanacağınız paraları bundan sonra deprem bölgesindeki kardeşlerime gönderiyorum. @netflixturkiye #Netflix #Turkey #byebyeNetflix #PrayForTurkey pic.twitter.com/cVlRca9ywY — saulgoodman (@burakfelenk) February 9, 2023

Üyeliğimizi iptal edip üyelik ücretlerimizi Ahbap'a gönderelim hatta. Yapılacak en mantıklı iş bu. Ben üyeliğimi iptal ettim, gönderdiğim yardımın üstüne her ay üyelik ücreti kadar daha yardım göndereceğim. Bak, hayırlı bir iş oldu.#netflixiptal #netflixboykot @netflixturkiye — Sinem (@sinemtheturk) February 9, 2023

Netflix üyeliğimi iptal ettim. Nadiren de olsa Starbucks’a giderdim ama artık önünden bile geçmeyeceğim, Gezi’den beri Mado’ya gitmediğim gibi! — être pour soi (@etrepoursoi1) February 9, 2023