İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeoloji Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Fox Haber’de canlı yayın sırasında uyarılar yaparken gözyaşlarını tutmadı.

Yıllardır aynı uyarıları yaptığını hatırlatan profesör şunları söyledi:

“Herkesin kendini güvende hissetmesini istiyorum. Safsatayı bırakın. Şarlatanları takip etmeyin. Burada kariyer yapmıyoruz. Kendimizi göstermeye çalışmıyoruz.

Doğanın bize son uyarısı bu. Marmara Bölgesi Türkiye ekonomisinin yüzde 65’i. Fabrikaları buralardan taşıyın. Bu kentleri büyütmeyin. Organize sanayi bölgeleri yapmayın.

Niğde, Kayseri, Kırşehir… Bizi bekliyor Anadolu’nun boşaltılmış illeri.. Oraların nüfusu 1 milyona çıksın. İstanbul 30 milyon, Bursa 5 milyon olmasın. Büyümesin bu kentler. 99’dan önce büyük değildi buralar. Herkesin işini buraya yığarsanız ekmek kapısı bu.

Konutların durumunu görüyorsunuz. İnsanların parası yok yenilemiyor konutu, kentsel dönüşüm yapamıyorsunuz. Gecekonduları yıkıp rantsal dönüşüm yapıyorsunuz.”

Sunucu İlker Karagöz’ün “Sizin eviniz var mı?” sorusuna profesör “Yok, benim evim yok. Onu almaya zaman da yoktu para da yoktu” yanıtını verdi.