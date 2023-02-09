AFAD müdürü İsmail Palakoğlu’nun özgeçmişi ‘göz kamaştırdı’

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Afetlere Müdahale Genel Müdürü İsmail Palakoğlu’nun özgeçmişi dikkat çekiyor. Palakoğlu, kariyerini Diyanet üzerinden sürdürürken son beş yıldır AFAD’da yönetici olarak ‘görev yapıyor.’

İsmail Palakoğlu. Fotoğraf: AA

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden sonra AFAD’ın yetkinliği tartışma konusu. AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü İsmail Palakoğlu ortalıkta pek görünmeyen isimlerden.

Palakoğlu’nun özgeçmişiyse dikkat çekiyor.

Palakoğlu, kariyerini Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden sürdürürken bir anda kendini AFAD’da buluyor.

AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü İsmail Palakoğlu’nun özgeçmişi şöyle:

* 1972’de Kahramanmaraş’ta doğdu.

* 1990’da Afşin İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi ve aynı yıl Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne başladı.

* 1995’te mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Anabilim Dalı alanında yüksek lisansa başladı, 1998’de mezun bitirdi.

* 2011’de Türkiye Diyanet Vakfı genel müdür yardımcısı oldu.

* 2012’de Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü’ne atandı.

* 2016-2017 arasında Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti ve İcra Kurulu üyeliklerinde bulundu.

* 2016’da Diyanet İşleri Başkanlığı başkanlık müşavirliğine atandı.

* 2016-2017 arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri genel müdürüydü.

* 15 Mart 2018 tarihinde AFAD başkan yardımcısı olarak atandı.

* Kendisi ayrıca 2019’dan beri AFAD Gençlik ve Spor Kulübü’nün başkanı.