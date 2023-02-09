Kılıçdaroğlu, AFAD raporunu gösterdi: Şimdi ben nasıl susayım?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AFAD’ın 23 Kasım 2022’de Düzce’de meydana gelen depremdeki ihmallere dair hazırladığı raporu göstererek “Şimdi ben nasıl susayım? Kötülüğe susarsam, ona ortak olurum” dedi.

Görsel: Twitter

Düzce’de 23 Kasım’da saat 4:08’de 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Can kaybı olmayan deprem birçok ilde hissedilmişti.

Daha önce Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve iktidarla ‘hizalanmayacağını’ söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bu çöküş tam da sistematik rant siyasetinin sonucudur” demişti. CHP lideri yardımlarda bürokratik engelleri tanımayacaklarını söylemişti.

Kılıçdaroğlu, Twitter’dan yayınladığı videoya “Kötülüğe susarsam, ona ortak olurum” diye not düşerek Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) Düzce depremine dair hazırladığı raporu gösterdi.

CHP liderinin aktardığına göre raporda koordinasyonun sağlanamadığı, toplanma alanının yanlış seçildiği, yardımların geç geldiği, çadır takibinin yapılamadığı, görevli personelin takip ve koordinasyonunu sağlayacak birimin olmadığı, yemek dağıtımında sorunlar çıktığı, nakli personelinin iki gün sonra şehre ulaştığı, zarar tespit sürecinde yetersiz kalındığı, zarar tespit ekininin kurulamadığı, inşaat mühendisleri yerine öğretmen ve imamlardan ekip kurulduğu yazıyor.

AFAD’ın ‘kendi röntgenini çektiğini’, kurumdaki ‘onurlu bürokratlar’ın bunları yazdığını söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Ama dinleyen kim? Şimdi ben buna nasıl susayım? Siyaset üstü mü diyeyim? Bunları görmeyeyim mi? Kader planı mı diyeyim?”

Kahramanmaraş merkezli depremlerin çok büyük olduğunu ama koordinasyonsuzluğun daha da büyük olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sonlandırdı: “Erdoğan seninle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bizim de kader planımızda bu varmış.”