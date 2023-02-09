71 saat sonra enkazdan çıkarılan Ahmet Eren’in ilk sözü: Yarın okulum var

Enkazdan çıkarılıp sedyeyle hastaneye sevk edilen Ahmet Eren, ilkyardım ekibine “Yarın okulum var” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde binlerce bina yerle bir oldu.

Depremin dördüncü gününde göçük altındakileri arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman’da enkazdan 71 saat sonra kurtarılan Ahmet Eren’in ‘sorumluluk bilinci’ arama kurtarma ve ilk yardım ekiplerini gülümsetti.

Kendisini sedyeyle araca taşıyan görevlilere “Abla yarın okulum var” diyen çocuğun görüntülerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabından paylaştı.

‘Hangi VPN daha güzel?’

Öte yandan, Bakan Karaismailoğlu’nun, Twitter’ın kısıtlandığı saatlerde,“71. saatte gelen mucize! Güzel yavrumuz Ahmet Eren’i kurtardık. İlk sözleri “yarın okulum var” oldu… Bu ülkenin yarınları, umutları sensin…” notuyla yaptığı paylaşım kullanıcılar tarafından ‘sorgulandı.’

Bir kullanıcı, “Hangi VPN uygulaması daha güzel Sn. Bakanım” diye sorarken, bir başkası “Bir mucize de siz yapıp 24 saatte tüm iş makinalarını ve kurtarma ekiplerini denizden ulaştırsaydınız” diye yazdı.