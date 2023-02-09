Yunan çizer Erdoğan’a dokundurdu: Dostlar hem gece, hem gündüz gelir

Yunan çizer Soloup, deprem sonrası dayanışmaya dikkat çeken bir karikatürle, “Bir gece ansızın gelebiliriz” sözleriyle daha önce Yunanistan’ı hedef alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a dokundurdu: “Dostlar hem gece, hem gündüz gelir.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eylüldeki bir konuşmasında, Yunanistan’la aradaki ‘gerilime’ değinerek, “Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz” demişti.

Yunan ekipler yardıma koştu

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerden sonra yardıma gelen 53 ülkeden biri de Yunanistan oldu.

Yunan arama kurtarma ekipleri depremin vurduğu illerde birçok yurttaşı enkazdan çıkarmayı başardı.

Hatta, Hatay’da altı yaşındaki kız çocuğunu enkaz altından çıkaran Yunan ekibinin sevinç gözyaşları objektiflere yansımıştı.

Bu dayanışma Türkiye’de takdir toplarken, Yunanistan’da Topontiki dergisinin çizeri Soloup da karikatüründe dostluğu ‘vurguladı.’

Birbirine “Arkadaş” diye seslenen iki kişinin çizildiği karikatürde, “Dostlar hem gece, hem gündüz gelir” notu da düşüldü.