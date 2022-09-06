Erdoğan’dan aynı nakarat: Bir gece ansızın gelebiliriz, bu bir rüya değil

Bosna-Hersek’te konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yunanistan hakkındaki, “Türkiye gerçekten bir Avrupa Birliği ülkesine askeri operasyon düzenlemeyi düşünüyor mu” sorusunu, “Benim bu anlattıklarım bir rüya değil. ‘Eğer bir gece ansızın gelebiliriz’ diyorsak vakti saati geldiğinde bir gece ansızın gelebiliriz” diyerek yanıtladı.

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Yunanistan’ın Rus yapımı S-300 füzeleriyle Türk F-16’lara radar kilidi atmasıyla başlayan gerginliği Erdoğan, bugün ikinci kez diline doladı.

Erdoğan, Bosna-Hersek ziyaretinde ortak basın toplantısında konuştu.

Burada, daha önce de kullandığı “Bir gece ansızın gelebiliriz” sözleri hatırlatılarak, “Türkiye gerçekten bir AB ülkesine askeri operasyon düzenlemeyi düşünüyor mu ve AB Türkiye’ye karşı bir örgütlenmeye girerse Türkiye ne yapar” diye sorulan soruya Erdoğan, şöyle yanıt verdi:

“Benim bu anlattıklarım bir rüya değil. ‘Eğer bir gece ansızın gelebiliriz’ diyorsak… Teknofest’te bunu söyledim, vakti saati geldiğinde bir gece ansızın gelebiliriz. Niye, eğer ellerinde bu adalar var, bu adalarda üsler var, falan filan var. Buralardan hareketle bize karşı bu tür, böyle gayrı meşru tehditler devam ederse sabrın da bir sonu vardır. İşte o sabrın sonu geldiği anda; biz ne diyoruz, sabrın sonu selamettir. Biz o selameti gördüğümüz anda gereğini yaparız. Bunu da Yunanistan’ın bildiğine inanıyorum. O vakit, saat gelirse gereği yapılır. Çünkü bizim uçaklarımıza böyle radar kilidi falan filan hayra alamet değil.”