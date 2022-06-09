Erdoğan’ın şakası yok: Yunanistan’ı ikaz etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Yunanistan’ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda ikaz ediyoruz” dedi ve ekledi: ”Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum.”

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Ege’de hava sahalarının ihlal edildiği yönündeki karşılıklı suçlamaların yoğunlaştığı bir ortamda Türk yetkililer bir süredir Yunanistan’ın 1923 Lozan ve 1947 Paris anlaşmalarında silahlandırmama koşuluyla kendisine verilen adaların statüsünü ihlal ettiğini savunuyor. Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu böyle giderse bu adaların egemenliğinin tartışılacağını söylemişti.

Öte yandan Erdoğan, ABD’nin Yunanistan’da açtığı üslerin Türkiye’ye karşı kullanılacağına dair yorumlar getirirken, ABD’nin Türkiye’ye silah satışını engellemek için girişimlerde bulunduğunu ifade ettiği Yunanistan başbakanı için de “Artık benim için (Kiryakos) Miçotakis diye birisi yok” demişti.

İzmir’de Efes-2022 Tatbikatı’nda konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Suriye’ye operasyon açıklaması

*Sınırlarımızı 30 km derinliğinde bir güvenlik hattıyla koruma hattı kararlılığını hayata geçiriyoruz. Terör örgütlerini sadece bizim sınırlarımızdan uzaklaştırmakla kalmıyor, komşularımızın huzuruna katkı sağlıyor. Terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceğimizi, güvenlik hattının eksik kısımlarını tamamlayacağımızı ifade etmek istiyorum.

*Hiçbir müttefik ve dostumuzun ülkemizin kaygılarına karşı çıkmayacağını, tercihlerini terör örgütlerinden yana kullanmayacağını ümit ediyoruz. Endişelerimizi anlamaları ve saygı göstermeleri en tabii hakkımızdır.

‘Yunanistan’ı vazgeçmeye çağırıyoruz’

*Böyle kritik bir dönemde Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta ülkemizin uluslararası anlaşmalarına dayalı haklarına tevessül edilmesinden üzüntü duyuyoruz. Bazı Yunan siyasetçiler dünyada eşi benzeri görülmemiş bir pervasızlıkla, akla, mantığa, hukuka aykırı söz ve eylemlerle gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Bunların iç politikaya yönelik şımarıklıkları kaldırmayacağının sayısız örneği önümüzde durmaktadır. Bir kez daha Yunanistan’ı adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uymaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Bu millet bir şey söylerse ardını da takip eder.

‘Miçotakis adalara turistik çıkarmalara yapıyor’

*Doğu Akdeniz’de ülkemize 2 km’den daha az, Yunanistan’a 600 km’den fazla Meis adası için 40 bin km’lik deniz yetki alanı talebini uluslararası camianın takdirine bırakıyoruz. NATO ve üçüncü ülkelerin alet edilmesi, sonu felaketle bitecek çabanın anlamasının ötesinde değildir. Sayın Miçotakis adalara turistik çıkarmalara yapıyor. Anlamak mümkün değil.

*1999 ve 2006 yıllarında AİHM tarafından mahkum edilen Yunanistan’ın baskıcı tutumuna göz yumulması da çifte standarttır. Konu Türkiye olunca şahin kesilenlerin AİHM’i hiçe sayan, sığınmacılara insanlık dışı muamele yapanları ibretle takip ediyoruz.

*Türkiye kimsenin hakkını hukukunu çiğnemez ama kendi hakkını da çiğnetmez. Bu ülke kurulduğu tarihten beri birilerine sırtını dayayarak benzer hamleler yapmıştır. Bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hamlelerden uzak durmasını, aklını başına almasına davet ediyoruz. Kendine gel. Türkiye adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendine tanıdığı hakları kullanmaktan geri durmayacaktır.