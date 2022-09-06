Erdoğan, Yunanistan’ı yine uyardı, Avrupa’ya akıl verdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesi Yunanistan’a “Bir gece ansızın gelebiliriz” sözlerini yineledi.

Erdoğan ayrıca, Avrupa’daki doğalgaz sorununun Rusya’ya karşı yaptırımlardan kaynaklandığını savundu: “Putin’i onlara karşı ‘E siz böyle yapıyorsanız ben de böyle yaparım’ noktasına getirmiştir. Putin de elindeki tüm imkan ve silahlarını kullanmaktadır.”

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3 Eylül’de Yunanistan’ın Türk savaş uçaklarına radar kilidi atmasına tepki gösteren Erdoğan şunları söylemişti: “Ey Yunan, bak tarihe bak. Tarihe dön. Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur, ağır! Yunanistan’a bizim tek cümlemiz var; İzmir’i unutma. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan yönetimine hitaben “Bir gece ansızın gelebiliriz” sözlerini yineledi.

‘Yunanistan kendine çeki düzen verdi’

Erdoğan’ın Rus yapımı S-300 hava savunma sistemiyle F-16 uçaklarına ‘kilit atma’ konusunda Yunanistan’nın ‘kendine çeki düzen verdiğini’ söyleyerek şunları kaydetti: “Gerek NATO sekreteriyle gerek NATO temsilcileriyle görüşmeleri sürdürüyoruz. Bu konuda hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor. Bu konuyla ilgili olarak Savunma Bakanlığı’mız NATO genel sekreteri ve diğer temsilcileriyle görüşmeleri de sürdürüyor. Kilit atma noktasında hassasiyetimiz devam ediyor. Yunanistan bunun farkında. Bu konuda da çekidüzen vermiş gibi görünüyorlar. Bundan sonraki süreçte de Yunanistan Türkiye’yle nasıl bir ilişki içerisinde olacağını düşünerek hareket edecektir. Yoksa tekrar söylüyorum bir gece ansızın gidebiliriz.”

‘Putin elindeki silahları kullanmaktadır’

Avrupa’nın doğalgaz sorununun, Rusya’ya karşı yaptırımlardan kaynaklandığını vurgulayan Erdoğan şöyle konuştu: “Bizin doğalgaz tedarikinde herhangi bir sıkıntımız yok. Tabii Avrupa aslında ektiğini biçiyor. Sayın Putin’e karşı Avrupa’nın tutumu, yaptırım uygulamaları, Putin’i de onlara karşı ‘E siz böyle yapıyorsanız ben de böyle yaparım’ noktasına getirmiştir. Putin de elindeki tüm imkan ve silahlarını kullanmaktadır; bunların da en önemlisi doğalgazdır. İstemesek de şu an Avrupa’da böyle bir durum gelişiyor ve Avrupa bu kışı hakikaten ciddi sıkıntılarla geçirecektir diye düşünüyorum.”